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الرياضي

بيلينجهام يغازل «المجد الملكي»

بيلينجهام يغازل «المجد الملكي»
3 يوليو 2023 18:21

لندن(د ب أ)

يضع النجم الإنجليزي الدولي الشاب جود بيلينجهام، نصب عينيه التواجد بجانب أساطير نادي ريال مدريد الإسباني التاريخيين، بعدما حقق حلمه بالانتقال للفريق الملكي.
وانتقل بيلينجهام لريال مدريد هذا الصيف في صفقة بلغت قيمتها 103 ملايين يورو، ليرحل عن فريق بروسيا دورتموند الألماني، ويبدأ مشواره الجديد في قلعة سانتياغو برنابيو.
ويبدو أن بيلينجهام «20 عاماً» على دراية بقائمة النجوم الذين ارتدوا القميص الأبيض الشهير على مر السنين، حيث استشهد في السابق بالأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان كنموذج يحتذى به، لكنه يستهدف مسيرة طويلة وناجحة خاصة به. 

وصرح نجم منتخب إنجلترا الواعد لوكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»: «هذا هو الدافع لانتقالي في المقام الأول، أريد أن أكون في نادٍ ينافس على الألقاب وأريد أن أحاول مساعدة الفريق والنادي على مواصلة تحقيق الإنجازات». 

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أضاف بيلينجهام: «الآن هي فرصتي لأكون جزءاً من هذا التاريخ. أدرك أن هذا النادي يريد الفوز بالألقاب وهو ما أريده أيضاً، لذا آمل أن نحقق ذلك». بالنسبة للكثيرين، فإن احتمال الانضمام إلى ريال مدريد في مثل هذه السن المبكرة سيكون أمراً شاقاً، لكن رحلة بيلينجهام جعلته في وضع جيد. بعد أن ظهر لأول مرة مع فريق برمنجهام، عندما كان يبلغ من العمر 16 عاماً، ثم انضم إلى دورتموند بعد عام واحد، أظهر بيلينجهام قدراته كلاعب يمتلك مهارات رائعة، وهو ما يعني أن المبلغ الضخم الذي تكبدته خزينة الريال للحصول على خدماته لن تثقل كاهله. 

وأكد بيلينجهام: «كانت لدي تجربة مختلفة تماما عن معظم النجوم الشباب، وخاصة اللاعبين الإنجليز». 

وتابع: «رحلتي أخذتني للانتقال بين ثلاث دول مختلفة، دون أن ألعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، لذا فالأمر مختلف تماماً».
وأوضح «أتذكر دائماً عندما أكون بعيداً عن المنتخب الوطني وأرى رحلات اللاعبين الآخرين. لكن هذا شيء أفتخر به حقاً، والمخاطر التي تحملتها ربما تستمر لفترة طويلة. أنا فقط أحاول أن آخذ كل شيء في خطوتي حقاً».

جود بيلينجهام
ريال مدريد
بروسيا دورتموند
زين الدين زيدان
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