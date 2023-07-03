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الرياضي

12 ألف رياضي في «الألعاب الآسيوية»

12 ألف رياضي في «الألعاب الآسيوية»
3 يوليو 2023 20:00

رضا سليم (دبي) 

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كشفت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة، التي ستقام في هانجتشو شرق الصين خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 8 أكتوبر المقبلين، عن تفاصيل الدورة والتي ستشهد مشاركة 12 ألف رياضي و5 آلاف إداري ورسمي، و4700 مسؤول فني، فضلاً عن 12 ألف إعلامي.
جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي الثاني الذي عقدته اللجنة المنظمة للدورة في المركز الدولي للمعارض بهانجتشو وحضره نحو 200 إعلامي، منهم ممثلو أكثر من 80 وكالة أنباء صينية ودولية، فضلاً عن مشاركة نحو 100 إعلامي عبر «الإنترنت» من مختلف دول العالم. 
ورحب حسين المسلم مدير عام المجلس الأولمبي الآسيوي في رسالة له بجميع المشاركين في المؤتمر، حيث تم الإعلان عن اعتماد بطاقات 12 ألف إعلامي لتغطية فعاليات الدورة، ويعادل هذا الرقم عدد الرياضيين المشاركين في الدورة والذين يمثلون 45 لجنة أولمبية وطنية. 
تحدث في المؤتمر، تشين وي كيانج الأمين العام التنفيذي للجنة المنظمة للألعاب ونائب عمدة هانجتشو، وحضره عدد من المسؤولين في المجلس الأولمبي الآسيوي منهم جينز تشو جيان مدير قسم الإعلام والبث التلفزيوني، وعدد من المسؤولين الصينيين. 
شرحت اللجنة المنظمة، خلاله لممثلي اللجان الأولمبية كل ما يخص المشاركة الآسيوية، مثل الوصول والمغادرة وفنادق الدورة والقرية الرياضية والقرية الإعلامية والتغذية وشبكة المواصلات والملاعب والمنشآت الرياضية وحفلي الافتتاح والختام والعديد من النواحي التنظيمية الأخرى. 
وأوضحت اللجنة، أن المنافسات ستقام في 54 منشأة، بجانب 31 منشأة مخصصة للتدريبات، وأنه سيتم تدشين تطبيق خاص للدورة يتفاعل مع المستخدم أثناء وجوده في المنشأة، فيما ستكون هناك سيارات ذكية بدون سائق لنقل الرياضيين، وسيتم استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي وتوظيف التكنولوجيا لخدمة المشاركين مع تخصيص رجل آلي «روبوت» يجيد لغة الإشارة للصم ومختلف اللغات الأخرى. 
وأكدت اللجنة المنظمة أن القرية الرياضية والإعلامية ستكون مجهزة بالكامل لاستقبال الوفود، معلنة عن مشاركة حوالي 12 ألف إعلامي لتغطية فعاليات الدورة التي تشهد منافسات في 483 مسابقة (40 رياضة و61 تخصصاً).
وتخللت الزيارة سلسلة من الجولات الميدانية للتعرف على المنشآت والملاعب الرياضية ومختلف مرافق الدورة.

الصين
دورة الألعاب الآسيوية
المجلس الأولمبي الآسيوي
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