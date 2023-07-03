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الرياضي

«الأكاديميات الخليجية» يكشف تفاصيل النسخة السادسة

«الأكاديميات الخليجية» يكشف تفاصيل النسخة السادسة
3 يوليو 2023 19:00

عجمان (الاتحاد) 
تعقد اللجنة المنظمة للمهرجان الكروي للأكاديميات الخليجية غداً الثلاثاء مؤتمراً صحفياً، للكشف عن تفاصيل النسخة السادسة من بطولتها الكروية الخليجية التي تقام برعاية سمو الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في إمارة عجمان وينظمها مركز كواترو الرياضي في امارة عجمان بالتعاون مع دائرة التنمية السياحية بعجمان.
يقام المؤتمر في قاعة المؤتمرات في المركز الإبداعي بمنطقة مشيرف بعجمان، وسيتم خلال المؤتمر الصحفي الإعلان عن الرعاة المساهمين في المهرجان الكروي، بالإضافة إلى باقي التفاصيل والبرامج التي ستقام خلال المهرجان التي يأتي قي مقدمتها البطولة الكروية للفئات السنية تحت 12 و14 سنة، حيث سيتم الكشف عن أسماء الأكاديميات الخليجية المشاركة في البطولتين، بالإضافة إلى إجراء مراسم القرعة وتوزيع الفرق على المجموعات واعتماد جدول المباريات.
وكشف عبدالعزيز عبدالله مدير مركز كواترو الرياضي المشرف العام على المهرجان الكروي أن النسخة السادسة من المهرجان الكروي للأكاديميات الخليجية، الذي سيقام خلال الفترة من 7 إلى 13 يوليو الجاري، والذي يتضمن بطولة أكاديميات كرة القدم للفئات العمرية تحت 14 سنة مواليد 2009-2010 وفئة تحت 12سنة مواليد 2011 و2012، إلى جانب العديد من البرامج الشيقة والمميزة وستكون هناك بطولات ومسابقات أخرى مثل بطولة تنمية المهارات الكروية ودورة تدريبية معتمدة للمدربين والإداريين ودورات تثقيفية للاعبين ومجلس حواري خليجي يناقش هموم الاكاديميات الكروية في المنطقة وستكون هناك جوائز قيمة للفائزين وهدايا وشهادات تذكارية وأيضاً رحلات ترفيهية الى مختلف الفرق المشاركة في المهرجان الخليجي جانب مسابقة التغطية الإعلامية المتميزة التي ظلت تحظى بها البطولة من نسخة لأخرى.

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