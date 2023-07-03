«كينجز» بطل الدوري العالمي للشطرنج

دبي (الاتحاد)

أحرز فريق «ترايفيني كونتيننتال كينجز» لقب النسخة الاولى من «الدوري العالمي للشطرنج»، الأول من نوعه في العالم، والذي أقيم في دبي ونظمته مجموعة ماهيندرا بدعم من مجلس دبي الرياضي تحت مظلة الاتحاد الدولي للعبة، وأحرز ترايفيني كونتيننتال كينجز اللقب والجائزة الكبرى البالغة 500 ألف دولار بعد الفوز على مومبا ماسترز في النهائي المثير الذي حبس أنفاس المتابعين واستمر التعادل فيه حتى النقلات الأخيرة في المباراة الأخيرة بين الفريقين.

وحضر النهائي، أركادي دفوركوفيتش رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج والشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج اللذان توجا الفريق الفائز بكأس البطولة التي شارك فيها أبطال وأساتذة العالم الذين يتصدرون الترتيب العالمي، وفي مقدمتهم النرويجي ماجنوس كارلسن بطل العالم للشطرنج 5 مرات متتالية من 2013 حتى 2022، والصيني دينج لي رن بطل العالم الحالي، والروسي إيان نيبومنياشتشي وصيف بطل العالم 2021 في دبي، والصينية هو ييفان بطلة العالم للشطرنج 4 مرات، والروسية كارتينا لاجنو وصيفة بطلة العالم 2018 وبطلة الشطرنج السريع 2014 الى جانب عدد من اللاعبين واللاعبات من جميع القارات الذين تم توزيعهم على 6 فرق تنافست بينها يومياً للفوز باللقب الأول من البطولة الأولى من نوعها على مستوى العالم.

وبعد انتهاء المباريات الثلاث الأولى بنظام الموت المفاجئ بالتعادل، وتقدم مومبا ماسترز في المباراة الأخيرة مالت الكفة لفريق ترايفيني كونتيننتال كينجز، الذي نجح في حسم المباراة الأخيرة والفوز باللقب الغالي للبطولة التي حققت نجاحاً كبيراً، وأصبحت إضافة كبيرة للبطولات العالمية التي تنطلق من دبي نحو العالمية.