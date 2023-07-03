النسخة «33» من «دولية دبي للسلة» تنطلق 26 يناير

علي معالي (دبي)

أعلن اتحاد كرة السلة عن موعد انطلاق النسخة رقم 33 من دولية دبي، يوم 26 يناير 2024، وذلك أثناء إسناد تنظيم البطولة إلى شركتي سما لتنظيم الفعاليات الرياضية، وبريزما لإدارة العلاقات العامة في مؤتمر صحفي عقد بمقر الاتحاد في دبي بحضور اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي، وعبداللطيف الفردان نائب رئيس الاتحاد، وسالم المطوع الأمين العام للاتحاد، ومحمد الحمادي مدير الاتحاد، والدكتور منير بن الحبيب المدير الفني للاتحاد والمنتخبات الوطنية، وعوض سامي رئيس مجلس إدارة شركة سما، وعيسى درويش رئيس مجلس إدارة شركة برزما.

أكد اللواء إسماعيل القرقاوي على أن النجاح الكبير الذي حققته النسخة «32» سيكون دافعاً لمزيد من تحقيق عمل أفضل في النسخة المقبلة، قائلاً:«تم الحرص على إسناد البطولة إلى شركتي سما وبريزما مبكراً حتى يتمكنا من العمل بشكل مناسب لإيجاد الرعاة المناسبين وبالشكل اللائق بالحدث المقبل، وثقتنا كبيرة في كفاءة الشركتين على تقديم نسخة تليق بتاريخ دولية دبي».

وأضاف: «نمتلك إرثاً رياضياً متميزاً بتاريخ دولية دبي تجعلنا نراهن دائماً على نجاحها في ظل الدعم الذي نلقاه من مجلس دبي الرياضي وكون البطولة تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، وأنه على مدى سنوات ماضية كانت هناك العديد من التحديات التي واجهتنا في تنظيمها، ولكن نجحنا في كل مرة في تحقيق نجاح كبير يدفعنا كثيراً للأمام».

وأضاف: «تم اختيار التوقيت لكي يتناسب مع جميع الاتحادات العربية، ولا نخفي عليكم سراً عندما نقول إنه تم التحدث مع الاتحادين الآسيوي والدولي في هذا الموعد نظراً لأن البطولة أصبحت حدثاً مهماً لكل من يشارك فيها، سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات».

وتابع: «الاستفادة من هذه البطولة لها جوانب مختلفة، سواء على المستوى الإداري لنا، أو الفني من خلال إعداد لاعبينا بالأندية والمنتخب لبطولات مختلفة، وكذلك قامت البطولة بتطوير مستوى اللعبة ليس في الإمارات فقط، بل بالمنطقة العربية بشكل عام من خلال مشاركات منتخبات وأندية مختلفة على مدار هذا التاريخ العريق».

وقال القرقاوي: «كذلك كانت دولية دبي مصدراً مهماً لإلهام اللاعبين الصغار، وأيضاً تطوير مستوى الحكام من موسم لآخر، والزخم الجماهيري الذي يصاحب كل نسخة في تواجد منتخبات وفرق لها جماهيرية كبيرة».