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الإصابة تبعد كيريوس عن ويمبلدون

الإصابة تبعد كيريوس عن ويمبلدون
3 يوليو 2023 16:15

لندن (أ ف ب)

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انسحب الأسترالي نيك كيريوس من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، لإصابة في معصمه، بعد سنة على حلوله في مركز الوصافة.
كتب اللاعب البالغ 28 عاماً في حسابه على موقع إنستجرام: «أنا حزين جداً لإعلان غيابي عن ويمبلدون هذه السنة».
شرح أنه تعرض للإصابة خلال محاولاته اليائسة لخوض دورة مايوركا الإسبانية الأسبوع الماضي، حيث كان يحاول التعافي أيضاً من جراحة في ركبته اليسرى أجبرته على خوض مباراة يتيمة في 2023، خسرها أمام الصيني وو ييبينج في دورة شتوتجارت الألمانية الشهر الماضي.
تابع اللاعب المشاغب: «حاولت جاهداً أن أكون جاهزاً بعد جراحتي لخوض منافسات ويمبلدون مجدداً. خلال عودتي، عانيت من آلام في معصمي في مايوركا».
أضاف المصنف 33 عالمياً: «احترازياً، أجريت فحوصاً طبية وتبيّن أن المعصم يعاني من تمزق».
وكان كيريوس حلّ وصيفاً في البطولة الإنجليزية العام الماضي، وراء النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش.
أوقعته قرعة النسخة المقبلة أمام البلجيكي دافيد جوفان المشارك ببطاقة دعوة، وسيحلّ بدلاً منه بعد انسحابه أحد الخاسرين المحظوظين من الأدوار التمهيدية.

ويمبلدون
نيك كيريوس
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