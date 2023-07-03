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ويمبلدون تحتفل بفيدرر

ويمبلدون تحتفل بفيدرر
3 يوليو 2023 14:59

لندن (د ب أ)
يحتفل منظمو بطولة ويمبلدون للتنس بإنجازات السويسري روجيه فيدرر في البطولة، وذلك خلال حفل خاص سيقام غداً الثلاثاء في الملعب الرئيسي. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن الفائز بلقب البطولة ثماني مرات، والذي أعلن اعتزاله في سبتمبر الماضي، سيزور البطولة التي شهدت لحظات كثيرة عظيمة بالنسبة له، وسيتم تكريمه قبل بداية اللعب. 

وأعلنت سالي بولتون الرئيس التنفيذي هذه الأنباء، وقالت: «يشرفني أن أقول إن روجيه سيتواجد معنا غداً، وسيكون لدينا لحظة احتفالية خاصة في الملعب الرئيسي قبل انطلاق المنافسات فقط، لتكريمه بصفته أكثر رجل توج بلقب منافسات فردي الرجال هنا في ويمبلدون». 

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وأضافت: «بالنسبة لهؤلاء المحظوظين الذين لديهم مقاعد في الملعب الرئيسي، سأشجعهم على التواجد في مقاعدهم تقريباً في الواحدة والربع ظهراً، وسنحظى بلحظة احتفال بإنجازات روجيه ونشكره على كل الذكريات». وكشفت بولتون أنه تم توجيه الدعوة للأميركية سيرينا وليامز، ولكنها لم تكن قادرة على السفر. وقالت بولتون: «دعونا سيرينا بنفس الطريقة هذا العام ولكن كما تعلمون فإنها حامل وبالتالي نتفهم أنها لا يمكنها السفر. نتمنى لها الكثير من الحظ في الفترة المتبقية من حملها، ونتمنى ربما أن نشاهدها في العام المقبل».

ويمبلدون
فيدرر
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