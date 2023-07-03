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بواتينج يحدد مستقبله بعد أسبوعين

بواتينج يحدد مستقبله بعد أسبوعين
3 يوليو 2023 15:45

برلين(د ب أ)

يخطط كيفين برينس بواتينج خلال الأسبوعين المقبلين لاتخاذ قراره النهائي، فيما يتعلق بمواصلة مسيرته كلاعب أو الاعتزال، وذلك عقب نهاية تعاقده مع فريق هيرتا برلين، الذي هبط من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم "بوندسليجا". 

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وبدأ بواتينج، المولود في برلين، مسيرته الاحترافية في 2005 في هيرتا برلين وعاد للفريق في عام 2021، بعد أن لعب لعدة أندية منها توتنهام الإنجليزي وميلان وفيورنتينا الإيطاليين وبرشلونة الإسباني، وشالكه وآينتراخت فرانكفورت الألمانيين. ونادراً ما لعب بواتينج "36 عاماً" في الموسم المنقضي بسبب الإصابات ولكنه كان قائداً للفريق.
وهناك شائعات تفيد بأن اللاعب الغاني الدولي السابق، قد يواصل اللعب خارج ألمانيا، أو قد يظل في هيرتا في وظيفة خارج الملعب.
وقال بواتينج في حدث قبل انطلاق منافسات يورو 2024 في ألمانيا، حيث أنه يعمل كسفير لبرلين إنه سيعلن عن قراره خلال الأسبوعين المقبلين. وقال: "يجب أن أرى ما هو الأفضل بالنسبة لي، ما الذي يمكن لجسدي أن يقدمه. ما زلت في مرحلة حيث أفكر كيف ستسير الأمور". 

وأضاف: "كانت أسابيع وأشهر صعبة بعد الهبوط. لذلك قلت لجميع الجهات أنني بحاجة للراحة، إجازة قصيرة. ولكن القرار سأتخذه خلال الأسبوعين المقبلين، وبعد ذلك سأعلن عنه".

كيفن برينس بواتينج
ميلان
برشلونة
توتنهام
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