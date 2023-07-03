ماركا: مبابي يتحول إلى «محاسب»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

شنت الصحف الإسبانية هجوماً عنيفاً على النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي «24 عاماً»، وأخذت عليه انتظاره طويلاً من دون أن يحسم أمره ويحدد مصيره، سواء بالبقاء مع ناديه الفرنسي باريس سان جيرمان أو الرحيل إلى ريال مدريد، واتهمته صحيفة «ماركا» بأن كل ما يريده هو «جمع المال» ووصفته بأنه «محاسب»، لا هم له إلا جمع المكافآت الكثيرة التي تنتظره، سواء في حالة تمديد عقده مع «الباريسي» أو رحيله إلى «الميرينجي».

وكتبت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم، إن مبابي بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، في طريقه إلى أن يصبح نموذج لاعب الكرة الذي يقضي وقته كله في «عد وحساب الأوراق المالية».

وأضافت قائلة: إذا كان ناديه سان جيرمان يتمسك به بقوة حتى الآن، فإن مبابي مطالب بأن يهتم أيضاً بتحسين صورته أمام جماهير«السانتياجو برنابيو»، إذا كان يريد أن ينضم يوماً ما لصفوف «البلانكوس».

وذكرت مصادر صحفية إسبانية وثيقة الصلة بالنادي الملكي، أن جانباً كبيراً من جماهير ريال مدريد لم يعودوا يتلهفون على مجيئه بسبب مماطلته وتسويفه، ولا ينسون ما فعله من قبل عندما لم يف بوعده وتراجع عن الانتقال للريال، مستجيباً للضغوط التي مورست عليه من جانب ناديه الفرنسي، ليبقى في نهاية الأمر في باريس، ضارباً عرض الحائط بكل التصريحات والتأكيدات التي أعلنها مراراً وتكراراً بأنه متمسك باللعب لريال مدريد. وقالت المصادر نفسها إن أكثر ما يخشاه المدريديون أن يكرر«فتى بوندي المدلل» فعلته مرة أخرى.

وكان سان جيرمان قد طالب مبابي بتجديد عقده للسنة الإضافية حتى صيف 2025، أو أن يرحل هذا الصيف، حتى يمكن لناديه أن يستفيد بمقابل انتقاله، بينما يردد اللاعب أنه مستمر مع باريس في 2024، ولكن مع عدم تفعيل بند السنة الإضافية، وهو وضع متناقض ولا يقبله النادي الفرنسي، لأنه يعني أن يرحل مبابي «مجاناً» في صيف 2024.