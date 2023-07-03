«التتويج المضمون» يغري «الديك الجائع»!

عمرو عبيد (القاهرة)

حطّم هاري كين عشرات الأرقام القياسية الإنجليزية على المستويين، المحلي والدولي، وصار الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي وفريقه الحالي توتنهام، واقترابه من صدارة قائمة هدافي "البريميرليج" عبر التاريخ أيضاً، لكن "خانة" البطولات في مسيرة كين تحمل "صفراً كبيراً"، بعدما اكتفى بوصافة دوري أبطال أوروبا عام 2019 مقابل مركز الوصيف مرتين في كأس الرابطة الإنجليزية مع "السبيرز"، وكان المركز الثاني في بطولة "يورو" وثالث ترتيب دوري الأمم الأوروبية، هما أفضل إنجازاته مع "الأسود الثلاثة"، ولهذا يبدو "الديك الجائع" أكثر شراسة في إبداء رغبة الرحيل هذا الموسم، باحثاً عن الصعود إلى منصات التتويج بعد الـ14 عاماً "العجاف" في مسيرته، حيث يُكمل الـ30 عاماً من العمر نهاية يوليو الجاري!

وارتبط اسم هاري كين بالانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد أكثر من مرة خلال السنوات القليلة الماضية، ورغم وجود رغبة حقيقية من "الشياطين" في الحصول على خدمات الهداف الإنجليزي "الأفضل" على الإطلاق في الحقبة الحالية، إلا أن محاولته في الصيف الجاري وجدت طريقاً مسدوداً من قبل إدارة توتنهام، ويبدو أن هاري نفسه لا يريد هذا الانتقال، حيث تناولت أغلب الأخبار موافقته على الرحيل إلى ألمانيا واللعب بقميص بايرن ميونيخ، بينما توارت مسألة تفكيره في التحوّل إلى "قلعة الشياطين" تماماً.

ولا يبدو هذا الأمر غريباً في ظل رغبة مُلحة تدفع هاري كين للبحث عن فريق يحقق له "الحلم المفقود" في مسيرته، حيث يُمكن القول بأن هداف الأسود التاريخي سيضمن التتويج بلقب واحد على الأقل في الموسم المقبل، إذا انتقل إلى صفوف "البافاري"، الذي لم يبتعد عن منصات التتويج أبداً طوال العقد السابق، بل إنه اقتنص لقبي "البوندسليجا" وكأس السوبر المحلية في الموسم الأخير رغم سوء حالته الفنية والإدارية، ولم يمر أي عام على "عملاق ميونيخ" منذ موسم 2012/2013 من دون الخروج بلقب واحد على الأقل!

وصحيح أن "البافاري" لم يظهر بالصورة المعروفة عنه في المواسم الـ3 الأخيرة، إلا أن الدوري والسوبر الألمانيين بقيا في حوزته دائماً خلال تلك الفترة، وقد يعود الأمر فنياً إلى الرحيل المفاجئ لهدافه الخطير، ليفاندوفسكي، بجانب الأزمات الإدارية وعدم تدعيم صفوفه بالصورة الكافية، وإذا كانت إدارة توتنهام قد رفضت العرض الأول من جانب "البافاري"، إلا أن كل الأخبار تؤكد أن بايرن سيتقدم بعرض جديد في ظل ضغط هاري كين للرحيل نحو ألمانيا، وقد تكون بطولة السوبر الألمانية في 12 أغسطس المُقبل "باكورة" ألقاب النجم الإنجليزي.

ويبدو من خلال الشائعات المحيطة بهاري كين، أنه لا يود المغامرة بخوض تجربة جديدة من دون بطولات، حتى لو كانت في مانشستر يونايتد، الذي خرج "خالي الوفاض" في 6 مواسم خلال آخر 10 سنوات، بينها 5 مواسم متتالية بين 2017/2018 و2021/2022، ولم ينجح "اليونايتد" في الإفلات من "الخانة الصفرية" إلا في الموسم الماضي مُكتفياً بكأس الرابطة الإنجليزية، وربما يبدو "الشياطين" في حالة أفضل مع تن هاج، وقد يُنافس بقوة أكبر على البطولات في الموسم المقبل، لكن طريق كين في ألمانيا قد يكون "الأسهل" له، ولهذا تظهر حظوظ تشيلسي في الحصول على خدمات هاري متساوية مع "اليونايتد"، وربما أقل، حتى لو كان عرض "البلوز" المالي لا يُمكن رفضه، لأن الأخير لن يظهر أوروبياً في الموسم المقبل وتبدو فرصه في التتويج المحلي صعبة جداً.