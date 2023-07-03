إطلاق الموسم الثاني لـ «سمول بلاكس أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن «سمول بلاكس أبوظبي»، برنامج الرجبي الرسمي للناشئين في العاصمة الإماراتية والمرخص من قبل رابطة نيوزيلندا للرجبي، عن خططه المشوقة للسنة الثانية والمليئة بالفعاليات التي تبدأ في الرابع من سبتمبر المقبل.

تتضمن أجندة موسم 2023-2024 أياماً مفتوحة في 31 أغسطس و1 سبتمبر، خمسة مخيمات لتطوير المهارات خلال العام، أيام تدريب مع فريق الرجبي الدولي للرجال All Blacks Sevens، بطل العالم لـ2022-23، وفريق الرجبي للسيدات Black Ferns Sevens، بطولة الأوزان الصغيرة للرجبي، وهي فعالية فريدة من نوعها تهدف إلى إقامة بطولة واسعة في الإمارات، ستتم فيها دعوة فرق من 8 أندية وتستهدف حضور300 طفل في الأسبوع للمنافسة في عدة فئات عمرية تحت 6 و7 و8 على مدار 10 عطلات نهاية أسبوع، مما يعطي فرصة أكبر لمشاركة الفئات العمرية الأصغر.

كما ستستمر الفئات العمرية من تحت 9-14 في المشاركة في بطولات اتحاد الرجبي الإماراتي وفي البطولات الودية من أكتوبر 2023 حتى مارس 2024، وستتم زيادة عدد مباريات الأندية المتبادلة إلى أكثر من 30 مباراة في موسم 2023-2024، لتمنح المزيد من الناشئين فرصة لممارسة رياضة الرجبي في الدولة.

تستمر الحصص التدريبية الأسبوعية للفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 14 سنة وأقل، بالتزامن مع الحصص التدريبية المشتركة لجميع الفئات العمرية من تحت 4 إلى تحت 14 لتوفير فرص تدريب متساوية للجميع.

لعبت سمول بلاكس أبوظبي دوراً حاسماً في زيادة مشاركة اللاعبين في رياضة الرجبي في الدولة خلال العام الماضي، باستضافة أكثر من 10 فعاليات رجبي شارك في كل منها 200 مشارك، في حين شارك فريق الفتيات الذي يضم 3 فرق في 10 بطولات في مختلف أنحاء الدولة.