«صدارة ألكاراز» تتحدى المنافسين في ويمبلدون

باريس (أ ف ب)

يخوض الإسباني كارلوس ألكاراز بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، وهو في صدارة التصنيف العالمي للاعبي كرة المضرب، على غرار البولندية إيجا شفيونتيك، المرشحة القوية لإحراز لقبها الأول على العشب الإنجليزي.

ولم تطرأ تغييرات على تصنيف اللاعبين العشرة الأوائل الصادر اليوم، فبقي الشاب ألكاراز، المتوّج بلقب دورة كوينز، متقدّماً على النجم الصربي الخارق نوفاك ديوكوفيتش بفارق ثمانين نقطة، يليه الروسي دانييل مدفيديف في المركز الثالث.

ولم تشهد قائمة العشرين الأوائل أي تغيير أيضاً، باستثناء صعود الأميركي تومي بول مرتبتين إلى المركز الخامس عشر، بعد بلوغه السبت نهائي دورة إيستبورن وخسارته أمام الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو، الذي أصبح أول أرجنتيني يتوج على العشب منذ 1995، لكنه بقي في المركز التاسع عشر رغم إحرازه 205 نقاط.

ولدى السيدات، عادت الأميركية ماديسون كيز إلى نادي العشرين «الأوليات»، بعد إحرازها السبت لقب دورة إيستبورن. وبتتويجها السابع في مسيرتها والأول في 2023، ارتقت كيز سبعة مراكز وأصبحت ثامنة عشرة.

ولا تزال البولندية شفيونتيك، بطلة رولان جاروس، متقدمة على البيلاروسية أرينا سابالينكا بفارق نحو 900 نقطة.

وارتقت الروسية داريا كاساتكينا «26 عاماً»، وصيفة إيستبورن، مركزاً واحداً وأصبحت عاشرة، علماً أنها بلغت المركز الثامن العام الماضي.

وبقيت التونسية أنس جابر في المركز السادس برصيد 3547 نقطة.

تصنيف العشرة الأوائل لدى الرجال:

1. كارلوس ألكاراز (إسبانيا) 7675 نقطة

2. نوفاك ديوكوفيتش (صربيا) 7595

3. دانييل مدفيديف (روسيا) 5890

4. كاسبر رود (النرويج) 4960

5. ستيفانوس تسيتسيباس (اليونان) 4670

6. هولغر رونه (الدنمارك) 4510

7. أندري روبليف (روسيا) 4255

8. يانيك سينر (إيطاليا) 3345

9. تايلور فريتز (الولايات المتحدة) 3310

10. فرانسيس تيافو (الولايات المتحدة) 3085

تصنيف العشر الأوليات لدى السيدات:

1. إيجا شفيونتيك (بولندا) 8990 نقطة

2. أرينا سابالينكا (بيلاروس) 8066

3. إيلينا ريباكينا (كازاخستان) 5090

4. جيسيكا بيجولا (الولايات المتحدة) 4995

5. كارولين جارسيا (فرنسا) 4845

6. أنس جابر (تونس) 3547

7. كوكو جوف (الولايات المتحدة) 3435

8. ماريا ساكّاري (اليونان) 3301

9. بترا كفيتوفا (الجمهورية التشيكية) 3101

10. داريا كاساتكينا (روسيا) 2935 (+1)