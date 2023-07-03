شرودر: العين مثل برشلونة وأياكس

دبي (الاتحاد)

أعرب الهولندي ألفريد شرودر، المدير الفني للعين، عن سعادته بالتجربة الجديدة في قيادة فريق بحجم وقيمة العين، «زعيم» الأندية الإماراتية، وشدد على أن الواقع يؤكد بأن العين هو أكبر نادٍ بالدولة، وهو الفريق الأكثر فوزاً بالألقاب ولديه صالة رياضية رائعة.

وتابع: «يعلم الجميع أن العين لديه أفضل قاعدة جماهيرية، بالإضافة إلى أجمل ملعب كرة قدم ولقد تابعت مباريات الفريق الموسم الماضي وسعيد جداً بالأداء».

وحول أهدافه مع «الزعيم» في الموسم الجديد، أضاف شرودر في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «بالنسبة لي من المهم جداً تهيئة الأجواء داخل منظومة الفريق لحصد كل الألقاب، ومن ضمنها استعادة لقب الدوري مرة أخرى، وأتطلع لتحقيق النجاحات الكبيرة مع الإدارة واللاعبين وكذلك الجماهير، كسب كل التحديات الأخرى، مثل البطولة الآسيوية وكأس رئيس الدولة، وبطولة كأس أديب، لذلك علينا العمل بكل اجتهاد وجدية للفوز بالألقاب، لأن نادي العين لديه الرغبة دائماً للفوز بجميع الألقاب، لذلك أراه بالنسبة لي كنادي برشلونة وأياكس وكلوب بروج».

وتابع: «العين هو أكبر الأندية في الإمارات، وبالتالي علينا إظهار الرغبة يومياً في الفوز، وبالنسبة لي أعتقد أن هذا أهم هدف نعمل على تحقيقه معاً بدعم جميع العاملين بالنادي من العاملين في أبسط الوظائف، وصولاً للإدارة العليا للنادي، الكل يعمل على نفس الهدف، وهو كيف لنا أن نفوز في كل مباراة، وإذا ما استطعنا تحقيق ذلك، سنفوز بالعديد من الألقاب».

وفيما يتعلق بدوره في اللاعبين الجدد الذين تعاقد معهم النادي خلال الفترة الماضية، قال: «شاركت مع النادي في الاختيار، من خلال التواصل المباشر مع محمد عبيد حماد، عضو لجنة تسيير إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، وسعيد جداً بتلك التعاقدات، وفي اعتقادي أنهم يرغبون بأن يكونوا جزءاً من تاريخ العين، وهو طموحي كذلك، والسبب في تواجدي هنا كما ذكرت لكم الفوز بالألقاب».

وعن رغبته في إضافة مزيد من الأسماء على القائمة، قال: «تحدثت مع أعضاء اللجنة بخصوص ما يمكن القيام به خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي لن نتحدث فيه لوسائل الإعلام لاحقاً، ونتطلع إلى تأمين احتياجات الفريق من اللاعبين، ولكن في اعتقادي أن وضع الفريق جيد في الوقت الحالي وسعيد جداً بالتعاقدات التي تمت حتى الآن».

وحول الاجتماعات التي عقدها خلال مرحلة المفاوضات، قال: «الحقيقة عندما فتح النادي ملف التفاوض مضت الأمور بسرعة، اتساقاً مع خبراتي السابقة وجدت أن الأمور تسير بصورة جيدة، الأمر الذي حفزني، وكان هناك تواصل دائم على مدار أيام قليلة قبل انتهاء الموسم الماضي، وبعدها تمت دعوتي للقدوم إلى هنا سبقتها محادثات في إسبانيا أيضاً، وتم الأمر خلال 3 أيام فقط، واعتمدت إدارة النادي المهنية والاحترافية العالية، فقد كانوا يعرفون الكثير عني، وبالطبع شاهدت العديد من مباريات فريق العين، وأمضينا يومين أو ثلاثة أيام معاً، ووضعنا في النهاية الأهداف المتعلقة بقيادة الفريق».

واختتم شرودر بتوجيه عدة رسائل للجميع، قائلاً: «أعتقد أن اللاعبين الجدد يعلمون أهمية قميص العين الذي يرتدونه، كما يدركون جيداً قمة النادي وما تنتظر منهم الجماهير من الانتصارات وبالنسبة لي، فهم الآن هنا لأنهم الأفضل وعليهم إظهار ذلك للجميع، كما عليهم أن يثقوا بأنفسهم وقدراتهم، أنا رسالتي لجماهير العين، فعليكم القيام بما اعتدتم القيام به وأنا على ثقة بنسبة 100% أن فريقنا سيقدم أفضل ما لديه على أرض الملعب».