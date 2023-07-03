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تركيا تجدد الصراع بين الريال والبارسا

تركيا تجدد الصراع بين الريال والبارسا
3 يوليو 2023 16:15

عمرو عبيد (القاهرة)
كلما اقترب موعد بداية الموسم الكروي الجديد، ارتفعت وتيرة أخبار الانتقالات وحُسمت صفقات وظهرت مفاجآت، وبينما يُخيّم الهدوء «ظاهرياً» على الصحف الإنجليزية، إلا أنه يبدو هُدنة تنتظر العاصفة المقبلة خلال الشهر الجاري، في حين تتناثر الشائعات أكثر عبر الصحف الإيطالية، التي خرجت أغلفتها اليوم تتحدث فقط عن روميلو لوكاكو.
حيث قالت «كورييري ديللو سبورت» إنه هدف إنتر ميلان الأوحد، بعدما وضعت إدارة «الأفاعي» كامل تركيزها لحسم الحصول عليه من تشيلسي، وهو ما أكدته «لاجازيتا» التي أشارت إلى لقاء مُرتقب بين إدارتي الناديين من أجل الاتفاق النهائي، لكن «النيراتزوري» يرغب في خوض «مباراة شطرنج» حسب وصفها، إذ لا تريد الإدارة دفع أكثر من 30 مليون يورو لن تكون دُفعة واحدة، بل عبر عدة مراحل، ويعتمد الإنتر على ضغط لوكاكو من أجل دفع «البلوز» نحو الموافقة، كما تناولت «لاجازيتا» الحديث عن الغريم، ميلان، قائلة إن صعوبات كبيرة ستواجه المدرب بيولي هذا الموسم، حيث سيكون «المسؤول الأوحد» عن كل شيء داخل «قلعة الشياطين».
ورغم التخلي عنه في الموسم الماضي بصورة غريبة، أكدت «توتوسبورت» أن يوفنتوس عاد مرة أخرى للتفكير في إعادة نجمه السابق، باولو ديبالا، إلى صفوفه، لكن الأمور لن تكون سهلة أبداً لأن النجم الأرجنتيني يرتبط مع روما بعقد يمتد حتى عام 2025، بالإضافة إلى وجود شرط جزائي يبلغ 20 مليون يورو، وهو ما سيُعرض إدارة «اليوفي» إلى مزيد من الانتقادات حال التحرك الحقيقي نحو ديبالا، وعلى جانب آخر أشارت الصحيفة إلى أن الحارس الأسطوري، بوفون، يدأ يُفكّر جدياً في اتخاذ قرار الاعتزال.
وفي إسبانيا، عاد صراع الصفقات بين ريال مدريد وبرشلونة إلى دائرة الضوء مرة أخرى، بفضل النجم التركي الصاعد، أردا جولر، ابن الـ18 عاماً، حيث أكدت صحيفتا سبورت وموندو ديبورتيفو اقتراب الصفقة من الحسم، وقالتا إن الساعات المقبلة ستكون حاسمة في اتجاه اللاعب، الذي بدأ «العد التنازلي» لإعلان قراره الأخير، والطريف أن كل طرف يؤكد أن جولر يريد اللعب في صفوفه رغم تصريحاته برغبته في الانتقال إلى «الليجا» فقط من دون تحديد اسم النادي، لكن التقارير أشارت إلى طلب التركي من إدارة «البارسا» ضمان حصوله على دقائق كافية للعب، وهو ما وافق عليه تشافي حسب تلك التقارير!

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