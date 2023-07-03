«زورق أبوظبي» يحصد المركز الثالث في مونديال «الفورمولا-1»

ماكون (الاتحاد)

بحضور الشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، حقق زورق «أبوظبي 2»، بقيادة ثاني القمزي نجم فريق أبوظبي، المركز الثالث من خلال السباق الرئيسي للجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا-1»، والتي أقيمت في مدينة ماكون الفرنسية، وأحرز النجم الإماراتي برونزية الجولة، بعد أن انطلق منذ بداية السباق في المركز التاسع ليصل إلى منصة التتويج والفوز في ختام السباق.

وحقق لقب الجولة السويدي جوناس آندرسون على زورق الفريق السويدي 14، وحل في المركز الثاني فرديناند زيندبيرجن على زورق «الشارقة 12»، فيما تعرض زورق «أبوظبي 1» بقيادة شون تورنتي لخطأ في بداية السباق أبعده عن المنافسة، بعد أن كان في الصدارة في الدورات الأولى للمنافسة.

وجاءت تفاصيل السباق المثير، والذي استمر لخمسين دورة كي يتصدر منذ البداية زورق «أبوظبي 1» السباق، ولكن بسبب التفافه خاطئة عند إحدى البوابات الهوائية، تراجع للمركز الرابع وليخرج من السباق لاحقاً، ويتقدم «زورق 14» بقيادة جوناس ويتصدر السباق حتى الدورة الأخيرة من عمر المنافسة، فيما تمكن ثاني القمزي من التقدم طوال مراحل السباق حتى الوصول للمركز الثالث، ولينهي المنافسة بإنجاز قوي يحسب للبطل الإماراتي.

وشهد السباق ارتفاع العلم الأصفر ثلاث مرات نظراً للحوادث والأعطال التي جرت خلال المنافسة، وأكمل السباق 13 زورقاً من أصل 20 زورقاً بدأت المنافسة.

ورفع السويدي جوناس آندرسون رصيده إلى النقطة رقم 43 في صدارة الترتيب العام للبطولة، فيما حل ثانياً زورق الفيكتوري 4 بقيادة إريك ستارك برصيد 28 نقطة، ويأتي ثالثاً زورق «الشارقة 12» بقيادة فرديناند برصيد 27 نقطة، فيما تقدم ثاني القمزي للمركز الخامس في الترتيب العام برصيد 19 نقطة.

من جهته، وجه سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي، الشكر إلى الشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، كما توجه بالتهنئة بتحقيق زوارق الإمارات للنتائج الإيجابية إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس اتحاد الرياضات البحرية رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وبارك إنجاز القمزي وتحقيقه للمركز الثالث في هذه الجولة وصعود منصة التتويج بعد سباق قوي ومثير، وقال: شهد السباق العديد من التقلبات وكنا نستحق منصة في الختام، سعيدون بإنجاز فريقي أبوظبي والشارقة وأيضاً وصول الفيكتوري للمركز الثاني في الترتيب العام للبطولة.

من ناحيته، عبر ثاني القمزي نجم فريق أبوظبي عن سعادته بتحقيق البرونزية في جولة فرنسا، وأكد أن مراحل السباق المختلفة كانت صعبة جداً، لا سيما وأن الانطلاقة الأولى لم تعط مجالاً للتجاوز والتقدم للأمام وقال: منذ البداية انطلقت من المركز التاسع، وكانت هناك الكثير من التغييرات التي شهدتها تفاصيل السباق بتوقف بعض الزوارق وانقلاب زوارق أخرى أيضاً، ولحظات رفع العلم الأصفر التي شهدها السباق أيضاً جعلت المنافسة صعبة كثيراً، ولكن تمكنت من التقدم للأمام والوصول للمركز الثالث والبقاء حتى النهاية.

وأضاف: الفوز في هذا السباق جاء بالخبرة والمهارة كانت مفتاحاً أساسياً لتحقيق الانتصار، وأن أتقدم سبعة مراكز في مسار قصير نوعاً ما هو إنجاز أيضاً.