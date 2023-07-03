النيوزيلندي هيلر يحصد لقبه الأول في «السباق إلى دبي»

دبي (الاتحاد)

حصد النيوزيلندي دانييل هيلر أول ألقابه في جولة «دي بي ورلد»، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، بعدما توج بلقب بطولة بيتفريد البريطانية ماسترز بضيافة السير نيك فالدو في إنجلترا، ليتقدم 63 خطوة ويصبح بالمركز 14 في ترتيب الموسم الحالي، ويقترب من حجز مقعده في البطولة الختامية، بطولة دي بي ورلد التي تقام في عقارات جميرا للجولف في شهر نوفمبر المقبل.

جاء فوز النيوزيلندي، بعدما أنهى المنافسات برصيد 10 ضربات تحت المعدل، ليكسب الجائزة المالية التي تزيد على 547 ألف يورو، والأهم نيل 710 نقاط، رفع بها إجمالي رصيده هذا الموسم إلى 1,052 نقطة بالمركز 14 في الترتيب الصادر اليوم الاثنين لـ «السباق إلى دبي»، بالشراكة مع رولكس وبدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

احتاج النيويلندي، صاحب الـ 24 عاماً، لخوض 29 بطولة من أجل تحقيق أول ألقابه في جولة دي بي ورلد، لكنه جاء في توقيت مثالي، إذ يتأهل أفضل 50 لاعباً بحسب تصنيف الموسم لـ«السباق إلى دبي» إلى بطولة جولة دي بي ورلد، التي ستقام في نادي عقارات جميرا للجولف في دبي خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر المقبل، بجوائز مالية تبلغ 10 ملايين دولار.

واستفاد الأميركي جينر ويبي من حصوله على المركز الثاني في البطولة البريطانية برصيد 8 ضربات تحت المعدل، ليكسب 369 نقطة ويرفع إجمالي رصيده هذا الموسم إلى 424 نقطة، مما جعله يتقدم 130 خطوة دفعة واحدة ويصبح بالمركز 63 في ترتيب «السباق إلى دبي».

وكان هذا نفس حال الإنجليزي أوليفر ويلسون الذي جاء وصيفاً برصيد 8 ضربات تحت المعدل، ليرفع إجمالي رصيده هذا الموسم إلى 433 نقطة ويتقدم 127 خطوة ويصبح بالمركز 61 في ترتيب «السباق إلى دبي».

ولا يزال الأيرلندي الشمالي روري ماكلروي في صدارة ترتيب «السباق إلى دبي» هذا الموسم برصيد 3,223 نقطة، يليه بالمركز الثاني الإسباني جون رام برصيد 1,942 نقطة، وبالمركز الثالث الفرنسي فيكتور بيريز برصيد 1,766 نقطة.

وسبق أن انطلق الموسم الحالي لجولة دي بي ورلد من دولة الإمارات، مع إقامة أربع بطولات في الإمارات مطلع العام الجاري، وهي بطولات «هيرو كاب» في نادي أبوظبي للجولف، وبطولة «أبوظبي إتش إس بي سي» للجولف في نادي ياس لينكس، وبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في نادي الإمارات للجولف، وبطولة رأس الخيمة في نادي الحمرا للجولف.