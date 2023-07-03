السيتي يستعد لضم جفارديول

لايبزج (د ب أ)

أكد ماكس إيبرل عضو مجلس إدارة نادي لايبزج الألماني لكرة القدم للشؤون الرياضية، أن يوشكو جفارديول يريد الرحيل لمانشستر سيتي الإنجليزي وأنهم في مفاوضات مع بطل دوري أبطال أوروبا.

وقال إيبرل لصحيفة " "لايبتسيجر فولكس تسايتونج": "يوشكو ومستشاروه أبلغونا برغبته في الانتقال لمانشستر سيتي. نحن في مفاوضات مع مانشستر. لا يوجد ما يقال أكثر من ذلك في هذه اللحظة".

وجذب جفارديول "20 عاماً" أنظار الأندية الأوروبية الكبرى بأدائه المذهل، مع المنتخب الكرواتي في بطولة كأس العالم التي أقيمت العام الماضي، وقيل إن جوسيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، يرغب في ضم اللاعب لبطل الدوري الإنجليزي.

وذكرت تقارير أن لايبزج يريد 100 مليون يورو، بالإضافة لمكافآت من أجل الاستغناء عن المدافع، الذي لديه عقد مع بطل كأس ألمانيا حتى عام 2027.

وفي حال إتمام الصفقة بهذا المبلغ سيكون مبلغاً قياسياً يحصل عليه لايبزج، ولكن الفريق سيخسر لاعباً رئيسياً جديداً بعد رحيل دومينيك سوبوسلاي إلى ليفربول، مقابل 70 مليون يورو، وكريستوفر نكونكو، الذي انتقل إلى تشيلسي مقابل 60 مليون يورو، وكونارد لايمر الذي انتقل إلى بايرن ميونيخ في صفقة انتقال حر.

وحتى الآن تعاقد لايبزج مع كريستوف باومجارتنر، بنيامين سيسكو ونيكولاس سيوالد استعداداً للموسم الجديد، وتعهد إيبرل بالتعاقد مع المزيد من اللاعبين، مشيراً إلى أن النادي سيكون لديه فريق تنافسي. وقال إيبرل: "تعاقدنا مع لاعبين رائعين للغاية وسنجلب المزيد من اللاعبين المتميزين". وأضاف أن النادي تمكن في السابق من تعويض رحيل اللاعبين الأساسيين بالفريق.

وأكد: "أتفهم خيبة الأمل وغضب الجماهير. لا يوجد نادي، ولا مسؤول ولا مدرب في العالم يحب خسارة مثل هؤلاء اللاعبين".

وأردف: "ولكننا لم نكن غير مستعدين- ويمكنني أن أعد بأنه سيوجد لدينا فريق رائع". وأنهى لايبزج الموسم الماضي في المركز الثالث بالدوري الألماني ، ليتأهل لدوري أبطال أوروبا، كما أنه حصد لقب كأس ألمانيا للمرة الثانية على التوالي.