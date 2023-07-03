«خطر» و«أغيداري» بطلا «كأس الوثبة» في فرنسا

بومبادور (الاتحاد)

توج «خطر» و«أغيداري»، بطلين لكأسي الوثبة ستاليونز، بمضمار ضاحية بومبادور الفرنسي، بمشاركة (14) خيلاً عربية أصيلة تنافست على إجمالي الجوائز المالية البالغة 24 ألف يورو، برعاية النسخة الخامسة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وتماشياً مع استراتيجية المهرجان، بهدف دعم صغار الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي من خلال تنظيم سباقات مناسبة لهم في جميع دول العالم.

ولم يتأخر المهر «خطر دو فورجيه» ابن «نو ريسك الموري»، العائد إلى مارشيال بواسيه وجولي أواكي، في إبراز مهاراته في السباق الأول لمسافة 1600 متر، بمشاركة (6) خيول عربية أصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، تنافس على لقب كأس الوثبة ستاليونز جائزة بيير بيشدو، البالغة جائزته 12 ألف يورو.

وتفوق «خطر دو فورجيه» بإشراف توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جودجاي، بفارق طولين عن المهرة «المادورا» لايريك ديلوفا، فيما جاء في المركز الثالث بفارق 12 طولاً عن الثانية المهرة «إيرا» لاكيور دي سيرا، وقطع البطل البالغ من العمر أربع سنوات مسافة السباق في زمن وقدره 1:47:30 دقيقة.

وجاء السباق الثاني لمسافة 1200 متر على لقب كأس الوثبة ستاليونز جائزة دو بورنازل، البالغة جائزته 12 ألف يورو، والمخصص للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فقط في قمة الإثارة والتشويق، حيث خطف النجومية «أغيداري» للمالك ديديه كلوس، بإشراف سي كورتادي، وقيادة مايكل فورست، الذي تفوق بفارق طولين عن «كيوما دو بوزلس» لمارسيل ميزي، فيما جاء ثالثاً المهر «راشدان» لياس لإدارة سباقات الخيل، وقطع البطل المسافة في زمن وقدره 1:23:00 دقيقة.

وتوجت الفائزين في الشوطين لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وجائزة الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية.

والجدير بالذكر أن أولى سباقات المهرجان انطلقت في 11 يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة في هذا الموسم 2023، وسيشهد تنظيم أكثر من 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة.