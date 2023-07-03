«بهوان» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية في بولندا

أبوظبي (الاتحاد)

شهدت المحطة البولندية الخامسة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الثلاثين، انتصاراً إماراتياً مميزاً في «الديربي الأوروبي» العربي، الذي أقيمت منافساته في مضمار سلوزويك في العاصمة وارسو، وذلك بفوز المهر «بهوان» وسط حضور جماهيري بلغ 15 ألف متفرج.

وتحظى سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية باهتمام ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، دعماً لخطط إعلاء شأن الخيل العربي في كافة دول العالم وتشجيع اقتناء وتربية الخيول العربية، امتداداً لرؤية ونهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

ونجح المهر «بهوان»، بشعار المالك الإماراتي منصور علي الشامسي، في مواصلة عروضه القوية في السباقات البولندية، وتمكن البطل المولود في عام 2019 والمنحدر من نسل (جلنار الخالدية × ميور بنت مارد الصحراء)، وتحت إشراف المدربة كوني فرايسل وقيادة الفارس كامل جريزبوسكي، من تسجيل فوزه الثالث على التوالي من أصل 3 مشاركات في مسيرته، واقتنص لقب الكأس الغالية ببراعة كبيرة وبتفوق واضح على جميع الخيول المشاركة التي تمثل نخبة المرابط في بولندا وأوروبا، بعدما اقتحم عمق المستقيم مع المنعطف النهائي، بانطلاقة قوية ومُحكمة قادته للفوز المبهر في السباق الذي أقيم لمسافة 2000 متر ضمن فئة «ليستد»، والمخصص للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق.

واستطاع البطل حصد أهم الألقاب في مسيرته والظفر بلقب الديربي الأوروبي للخيول العربية ضمن مهرجان سباقات جالا ديربي البولندي، إذ قطع مسافة السباق بزمن 2:12:51 دقيقة، فيما حل بالمرتبة الثانية ستورم (تي إتش ريتشي× شاريما بنت دورمان) للمالك كولك فان ميرفيلد، وإشراف المدربة كوني فرايسل وقيادة الفارس إس فاسيوتوف، فيما جاء بالمرتبة الثالثة «أوشن الموري»، (المرتجز × توبي دي غزال بنت التيجاني) للمالك إسطبلات واو، وإشراف المدرب ماسيج كاكبرزيك وقيادة الفارس مارتن سرنيك، في حين وقف بالمرتبة الرابعة سلسبيل تو (نو ريسك الموري - جيفارا بنت عامر) للمالك عدنان النعيمي، وإشراف المدرب ماسيج كاكبرزيك وقيادة الفارس كاليسبيك أولو.

حضر وتابع مجريات السباق وشارك في مرسم تتويج الفائزين، محمد أحمد سالم الحربي سفير الدولة لدى جمهورية بولندا، وسعد بن صالح الصالح سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية بولندا، وميرفت فاضل موجالي سفيرة اليمن في بولندا، بجانب فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وسعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي.

وتم تقديم الكؤوس للمالك والمدربة والفارس، وسط فرحة كبيرة بالانتصار المميز والظفر بالكأس الغالية التي تعد من أعرق السباقات الكلاسيكية في العالم.

من جانبه، قال محمد أحمد سالم الحربي سفير الدولة لدى جمهورية بولندا: «يسعدنا التواجد في المحطة البولندية الخامسة من سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية وفي مضمار سلوزويك، المضمار التاريخي الذي تم تشييده منذ عام 1939، كما يشرفني حضور سباق يحمل اسماً غالياً على قلوبنا جميعاً، اسم سيدي صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، ونعبر عن سعادتنا بنجاحات سباق بولندا».

وأكد الحربي أن مثل هذه المناسبات المهمة تجسد مكانة الدولة الريادية في العالم وتحمل رسائل السلام والتسامح ودور الإمارات في مد جسور التقارب والصداقات وتبادل الثقافات بين جميع الدول، مبيناً أن الكأس الغالية تساهم بتجسيد هذه الرسالة السامية في ظل الحضور الجماهيري الذي شهدته سباقات بولندا وجولاتها المميزة في كافة المضامير الأوروبية، دعماً لإعلاء إرث الإمارات الأصيل والحفاظ على مكانة الخيل العربية لدى جميع دول العالم، متوجهاً بالتهنئة لبطل السباق، ومتمنياً لخيول الإمارات مواصلة تفوقها في كافة مضامير العالم.

بدوره، قال فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: «بداية أتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، لدعمه المستمر ورعايته المتواصلة لمسيرة وأهداف الكأس الغالية التي حققت نجاحات مميزة في محطتها الخامسة في بولندا، في ظل مشاركة مميزة لنخبة مرابط الخيل العربي والتنافس الكبير الذي قدمته الخيول في الديربي الأوروبي للخيول العربية».

وأضاف: «فخورون بقيمة النجاحات الجديدة والحضور الجماهيري الكبير، الذي بلغ 15 ألف متفرج بجانب الحضور الدبلوماسي الرفيع، متوجهاً بالشكر لسفارة الدولة في بولندا وتعاونها الكبير، والشكر موصول لإدارة مضمار سلوزويك البولندي وللقائمين على سباقات الخيول العربية والمكانة المتطورة التي تعاصرها في وارسو، ما يؤكد الهدف الأسمى الذي نطمح للوصول إليه في ظل رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الذي يولي أهمية كبيرة لدعم الملاك الجدد وتوسيع نطاق خطط تشجيع اقتناء الخيل العربي ورفع مستوى الإنتاج والارتقاء بالسباقات».

بدوره أعرب منصور الشامسي، مالك المهر «بهوان»، عن فخره واعتزازه بالفوز والظفر بالكأس الغالية في محطتها الخامسة في بولندا، وقال: «هذا الإنجاز يمثل علامة فارقة في مسيرتي ونقطة تحول تدفعني لمضاعفة فرص تربية ورعاية الخيول العربية ونحو الاهتمام بشكل أكبر للمشاركة في السباقات الأوروبية وتمثيل خيول الإمارات خير تمثيل»، مبيناً أن الفوز الثالث على التوالي للمهر بهوان يدل على سلالته الأصيلة وصفاته القوية التي ظهرت في جميع مشاركاته وبرهنت قوتها في سباق الكأس الغالية، متقدماً بالشكر والتقدير لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ودعمه المستمر ودوره الريادي لوضع الخيول العربية وخيول الإمارات في المصاف العالمي، مؤكداً أن سباقات كأس رئيس الدولة تمثل محطة هامة لمختلف الملاك والمربين حول العالم وتمنحهم الفرص الكبيرة للمشاركة والتنافس والاستفادة من هذه السباقات وصولاً لمرحلة الانتصارات، ما يشجع ويحفز الجميع على التواجد باستمرار ويسهم برفع معدلات الإنتاج وتربية الخيول العربية.