5 وديات تجهز عجمان لمواجهة «الفرسان»

رضا سليم (دبي)

كشفت إدارة نادي عجمان عن برنامج الإعداد للموسم الكروي الجديد، بقيادة المدرب البرازيلي كايو زاناردي، والذي سيقود «البرتقالي» خلفاً للصربي جوران الذي رحل إلى النصر، ويتضمن البرنامج 3 مراحل، الأولى تنطلق يوم الأربعاء 5 يوليو، وتبدأ بالفحوصات الطبية والإعداد البدني حتى يوم 15 يوليو الجاري، حيث يتوجه الفريق إلى معسكر ألمانيا، والذي يستمر حتى يوم 3 أغسطس المقبل، ويتضمن خوض 4 مباريات ودية، وتبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة من الإعداد باستاد راشد بن سعيد يوم 4 أغسطس حتى موعد المباراة الأولى في دوري أدنوك للمحترفين يوم 18 أغسطس أمام شباب الأهلي حامل اللقب، ويلعب البرتقالي مباراة ودية واحدة.

ويدخل عجمان معسكر الإعداد بصفوف مكتملة من اللاعبين الأجانب والمقيمين وأيضاً صفقات اللاعبين الموطنين، بعد خروج السلوفيني ميرال والتونسي فراس بالعربي والتعاقد مع المدافع الدولي التونسي نادر الغندري ومواطنه الجناح هيكل الشيخاوي، بجانب تمديد استعارة البحريني علي مدن والكونغولي بريستيج مبونجو والمغربي وليد أزارو، بالإضافة إلى تجديد التعاقد مع المغربي عصام فايز حتى 2027 في فئة اللاعب المقيم، ولا تزال هناك محاولات من جانب إدارة النادي لضم صفقات من اللاعبين المواطنين، في مقدمتهم أحمد جشك لاعب شباب الأهلي الذي انتهت فترة إعارته لاتحاد كلباء، إلا أن إدارة «الفرسان» لم ترد، وفي حال اكتمال الصفقة سيكون إضافة كبيرة للفريق.

كان «البرتقالي» قد حقق أفضل نتائجه على مدار تاريخه بدوري المحترفين، بعدما حقق 44 نقطة وضعته في المركز السادس، وهي المرة الأولى التي يتقدم فيها لهذا المركز، كما أن النقطة 44 كانت قياسية بالفوز في 13 مباراة والتعادل في 5 لقاءات، حيث كانت أفضل نتائجه في موسم 2018-2019، عندما حقق 37 نقطة من الفوز في 10 مباريات والتعادل 7 مواجهات.