الريال يضع مخطط ضم «ظهير البايرن»

أنور إبراهيم (القاهرة)

لا يخفي ريال مدريد الإسباني اهتمامه منذ فترة ليست قصيرة بضم الظهير الأيسر الدولي الكندي ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونيخ الألماني، من أجل تدعيم جبهته اليسرى التي يشغلها من وقت إلى آخر لاعب الوسط الفرنسي إدواردو كامافينجا، في ظل غياب مواطنه فيرلان ميندي الظهير الأساسي بسبب الإصابة، إلى جانب عدم الاقتناع تماماً بقدرته على ملء هذا المركز بصورة جيدة، لدرجة جعلت إدارة الريال تعرض ميندي للبيع هذا الصيف.

وفي المقابل لا نكر ديفيز اهتمامه هو الآخر باللعب للريال، وخاصة بعد أن توقفت المفاوضات بينه وبين البايرن، منذ قرار الإدارة العليا للنادي بإقالة أوليفركان الرئيس التنفيذي وحسن صالح حميديتش المدير الرياضي.

وذكرت صحيفة «دياريو آس» أن «السيناريو المبدئي» لإنهاء هذه الصفقة، كان هو الانتظار للموسم القادم 2023-2024، أي قبل السنة الأخيرة من عقد ديفيز، حتى يمكنه الحصول عليه بسعر أقل، مثلما فعل قبل سنوات في صفقة نجم خط الوسط الألماني توني كروس من البايرن، والذي حصل الريال على خدماته مقابل 25 مليون يورو فقط. غير أن رغبة «الميرينجي» تزايدت وأصبح يستهدف الحصول على ديفيز هذا الصيف قدر الإمكان، وبمبلغ أكبر إذا ما وافق البايرن على تركه ليستفيد بسعر أعلى من سعره، إذا ما استمر للعام القادم.

وقالت الصحيفة إن محاولات البايرن لتوقيع عقد جديد طويل الأجل مع ديفيز، باءت بالفشل، إذ أن اللاعب مصمم على خوض تجربة جديدة مع النادي الذي يعشقه ريال مدريد. وأوضحت الصحيفة أن ديفيز يتمتع بمزايا عديدة تغري أي نادٍ بالسعي للحصول على خدماته، فهو سريع ومراوغ جيد وقوي بدنياً ويتمتع بصلابة دفاعية وقدرات هجومية رائعة، وهى كلها مميزات افتقدها الريال منذ تراجع مستوى البرازيلي مارسيلو نجمه السابق في هذا المركز ورحيله عن النادي قبل عام.

ويلعب ألفونسو ديفيز المولود في 2 نوفمبر2000 «22 عاماً» للبايرن منذ 2019، قادماً من نادي فانكوفر وايت كابس الذي يلعب في الدوري الأميركي. ولعب ديفيز لمنتخبي الشباب تحت 17 و20 سنة، وتم تصعيده للمنتخب الكندي الأول في 2017.