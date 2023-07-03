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الرياضي

ليجانيس يبيع ملعبه لمشجعيه بأصول رقمية!

ليجانيس يبيع ملعبه لمشجعيه بأصول رقمية!
3 يوليو 2023 12:15

مراد المصري (دبي)
بادر نادي ليجانيس الإسباني، بخطوة ابتكارية جديدة في مجال التسويق، مع إطلاقه حملة بيع التذاكر الموسمية مع منح ميزة للمشجعين بإمكانية الحصول على قطعة أرض رقمية في ملعب بوتاركي البلدي، في حملة تحت عنوان «بوتاركي هو منزلك أكثر من أي وقت مضى».
هذه المبادرة الأولى من نوعها في العالم، شهدت قيام النادي بتقسيم أرضية ملعب بوتاركي إلى 10,000 جزء، بحيث يمكن للأعضاء الحصول على قطعة أرض رقمية خاصة بهم، وحصول المشجعين على هدايا عند حصول أحداث في قطعة الأرض الخاصة بهم، فعندما يسجل ليجانيس هدفاً، فإن المشجع الذي يمتلك القطعة الرقمية التي تتطابق مع جزء ملعب بوتاركي الذي تم تسجيل الهدف منه، سيحصل على تذكرة موسمية للموسم التالي، وإذا كانت كانت هناك تمريرة مساعدة في قطعة معينة من الملعب، سيحصل مالك القطعة على قميص موقع، كما أن البطاقة الصفراء الأولى أو المراوغة بين قدمي المنافس في المباراة، وكذلك الأهداف من نقطة الجزاء أو النقطة التي يطلق منها الحكم صافرة نهاية المباراة، ستحقق أيضاً جوائز لمالكيها.
لتنفيذ فكرة تقسيم الملعب إلى 10,000 قطعة من الأصول الرقمية، وتقديم الهدايا عند حصول أحداث على قطع الأرض المختلفة في بوتاركي أثناء المباراة، عمل قسم الاتصالات والتسويق بالنادي على تبسيط الرسالة واستخدام لغة بسيطة - أشبه بالشراء وبيع قطعة أرض من وكيل عقارات - حتى يفهمها جميع المشجعين، ويستمتعوا في النهاية بفكرة امتلاك قطعة أرض رقمية خاصة بهم.
واعتبر إدواردو كوزين، نائب رئيس ليجانيس، أن هذه طريقة لمواصلة بناء ولاء المشجعين، من خلال تقديم الفريق المعروف بلقب «لوس بيبينيروس» بطريقة أكثر شمولاً لمتابعته خلال الموسم، وقال: «يتعلق الأمر أيضاً بجذب جماهير جديدة، حيث دون منتجات جديدة ومختلفة، فقد يكون من الصعب علينا جذب انتباههم، وبشكل عام يُنظر إلى ليجانيس عموماً على أنه نادٍ ودود ومحبوب جيد من قبل الأندية الأخرى، على الصعيدين الوطني والدولي، وتساعدنا حملة كهذه على زيادة الظهور والتواصل مع الجماهير داخل وخارج إسبانيا».

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