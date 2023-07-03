الثلاثاء 4 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

فييرا يعود من بوابة ستراسبورج

فييرا يعود من بوابة ستراسبورج
3 يوليو 2023 11:20

باريس(أ ف ب)
أعلن نادي ستراسبورج الفرنسي والمملوك أميركياً، تعيين قائد منتخب فرنسا السابق باتريك فييرا مدرباً جديداً له بعقد لمدة ثلاث سنوات، بعد 3 أشهر من إقالته من تدريب نيوكاسل.
ويحلّ فييرا «47 عاماً» خلفاً لفريديريك أمنونيتي المقال الأسبوع الماضي، بعدما احتلّ ستراسبورج المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بفارق مركزين وخمس نقاط عن منطقة الهبوط.
وقال رئيس النادي الفرنسي مارك كيلر في بيان عبر موقع النادي الإلكتروني: «أرحب بفييرا الذي أعرفه من المنتخب الفرنسي، ويسعدني جداً أن أرحب به في ستراسبورج».
وأضاف: «إنه يتطابق مع المواصفات التي كنا نبحث عنها: مدرب ذو خبرة دولية، ولديه أيضاً معرفة جيدة بدوري الدرجة الأولى واللاعبين الشباب».
وبات النادي الفرنسي في كنف ملكية جديدة، بعدما استحوذ عليه كونسورتيوم «بلوكو» الأميركي، الذي يقوده مالك تشيلسي الإنجليزي تود بوهلي وشركة «كليرلايك كابيتال» التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها.
ولعب فييرا 107 مباريات وكان قائداً في 21 مباراة، وحقق لقبي مونديال 1998 وكأس أوروبا 2000.
وكلاعب وسط ميدان، تنقّل فييرا بين أندية ميلان الإيطالي، أرسنال الإنجليزي، يوفنتوس، إنتر، وأخيراً مانشستر سيتي، حيث بدأ مشواره التدريبي، قبل أن يتولّى تدريب نادي نيويورك سيتي الأميركي، نيس الفرنسي، وكريستال بالاس الإنجليزي.
وقال فييرا إنه «سعيد بشكل خاص» لتولي تدريب ستراسبورج.
وأضاف: «أعرف تاريخ وهوية هذا النادي والحماسة التي يثيرها وأهميته لمنطقته التي هي مكان كرة القدم والشغف. من المثير كمدرب أن تكون قادراً على بناء شيء ما مع الاعتماد على القيم التي حددت قوة النادي».

أخبار ذات صلة
ستراسبورج.. خامس الأندية الفرنسية في «الملكية الأميركية»
باتريك فييرا
ستراسبورج
آخر الأخبار
"تنمية المجتمع" تنشر نتائج أول استبيان عن ممارسة الرياضة والنشاط البدني
الإمارات
"تنمية المجتمع" تنشر نتائج أول استبيان عن ممارسة الرياضة والنشاط البدني
اليوم 21:33
3 ملايين زيارة للموقع الإلكتروني لصندوق الزكاة
الإمارات
3 ملايين زيارة للموقع الإلكتروني لصندوق الزكاة
اليوم 20:52
500 ألف مستخدم لوسائل النقل العام خلال عطلة العيد بعجمان
الإمارات
500 ألف مستخدم لوسائل النقل العام خلال عطلة العيد بعجمان
اليوم 20:42
سهيل المزروعي
الاقتصادي
سهيل المزروعي: الإمارات تستهدف إنتاج 1.4 مليون طن متري من الهيدروجين سنوياً بحلول 2031
اليوم 20:34
مملكة البحرين تدين الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة جنين ومخيمها
عربي ودولي
مملكة البحرين تدين الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة جنين ومخيمها
اليوم 20:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©