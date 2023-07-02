المجري سوبوسلاي إلى ليفربول

ليفربول (أ ف ب)

أكد نادي ليفربول الإنجليزي ضمّ لاعب الوسط الدولي المجري دومينيك سوبوسلاي من لايبزج الألماني، بعد دفع البند الجزائي البالغة قيمته 76 مليون دولار.وسيعزّز اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً خيارات خط وسط الـ «ريدز» بعد وصول الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر الفائز بكأس العالم 2022.

وقال سوبوسلاي لموقع ليفربول الإلكتروني إن «الأيام الثلاثة أو الأربعة الماضية كانت طويلة حقاً، لم يكن الأمر بهذه السهولة. ولكن في النهاية أنا هنا، أنا سعيد ولا أطيق الانتظار للبدء».

وأضاف أن هذا النادي تاريخي حقاً، لاعبون جيدون فعلاً، مدرب جيد، كل شيء جيد. بالنسبة لي كان الأمر مثالياً لاتخاذ الخطوة التالية في نادٍ مماثل. الجماهير، الملعب، كل شيء جيد حقاً.

وسجل سوبوسلاي 20 هدفاً في 91 مباراة خاضها في صفوف لايبزج، منذ انضمامه إليه قادماً من سالزبورج النمساوي في يناير 2021 خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وسيرتدي المجري القميص رقم ثمانية خلفاً للغيني نابي كيتا، ليسير على خطى أحد أبطال طفولته ستيفن جيرارد.

وقال سوبوسلاي «لدي وشم لستيفن جيرارد. عندما كنت طفلاً، لأكون صريحاً، لم أشاهد الكثير من كرة القدم، ولكن عندما يكون دوري أبطال أوروبا، كنت أشاهده وكان أحد أكبر اللاعبين»، مقدماً الشكر في الوقت نفسه إلى لايبزج حيث «تمكّنت من تعلّم الكثير».

وقال يورجن كلوب، مدرب ليفربول، إنه شاهد سوبوسلاي بنفسه عندما كان في صفوف سالزبورج، مشيراً إلى أنه قطع أشواطاً كبيرة في الدوري الألماني بالإضافة لكونه قائداً لمنتخب بلاده في هذه السن الصغيرة.

وأضاف كلوب: «هذه أمور إيجابية، وهذا حتى قبل أن نفكر في صفاته كلاعب. لن أسترسل في الحديث عنها في هذه المرحلة باستثناء أنها، على ما آمل، من النوع الذي يجلب البهجة ويساعدنا على تحقيق النتائج».

وتابع: «لكن ليس هناك ضغط. لا يزال دومينيك لاعباً يافعاً. أمامه الكثير من التطور وهذا يعني أنه من المنطقي بالنسبة لنا جميعاً التحلي بالصبر، ومنحه الوقت والمساحة للسماح لموهبته بالظهور من خلال فريقنا».