الطنيجي يشارك في «قمة هامبورج» للطب الرياضي

دبي (الاتحاد)

شارك الدكتور هاشل الطنيجي، استشاري الطب الرياضي والعلوم الرياضية، رئيس لجنة الطب الرياضي باللجنة الوطنية الاولمبية كمتحدث في قمة هامبورج الدولية للصحة للطب الرياضي، وجاء ذلك بناء على دعوة رسمية موجهة من قبل جمعية الطب الرياضي واللجنة الوطنية الأولمبية الألمانية.

شارك في المؤتمر أكثر من خمسين منظمة، اتحاد، جمعية ولجنة مختصة في الطب الرياضي العلوم الرياضية على مستوى العالم وعلى رأسها: منظمة الصحة العالمية، اللجنة الاولمبية الدولية، والاتحاد الدولي والأوروبي للطب الرياضي.

كما تضمن المؤتمر فعالية يوم التضامن الدولي لتعزيز النشاط البدني ودور الطب الرياضي في تبني أنماط الحياة الصحية للمجتمعات بحضور رئيس عمدة هامبورج خلال افتتاح القمة. وتم خلال القمة إعلان دعم اللجنة الوطنية الاولمبية لدولة الإمارات العربية المتحدة لمعاهدة هامبورج الدولية لتعزيز النشاط البدني وأنماط الحياة الصحية، مما يعزز دور ومكانة دولة الإمارات على المشاركة في دعم الحراك الدولي وجهود الدولة على الصعيد الوطني الذي ترجم مؤخرا باعتماد مجلس الوزراء استراتيجية الدولة 2031 للرياضة لتعزيز النشاط البدني وذلك لاجل مستقبل صحي للأجيال الحالية والقادمة.