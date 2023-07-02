الإثنين 3 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الطنيجي يشارك في «قمة هامبورج» للطب الرياضي

الطنيجي يشارك في «قمة هامبورج» للطب الرياضي
2 يوليو 2023 22:00

دبي (الاتحاد)
شارك الدكتور هاشل الطنيجي، استشاري الطب الرياضي والعلوم الرياضية، رئيس لجنة الطب الرياضي باللجنة الوطنية الاولمبية كمتحدث في قمة هامبورج الدولية للصحة للطب الرياضي، وجاء ذلك بناء على دعوة رسمية موجهة من قبل جمعية الطب الرياضي واللجنة الوطنية الأولمبية الألمانية.
شارك في المؤتمر أكثر من خمسين منظمة، اتحاد، جمعية ولجنة مختصة في الطب الرياضي العلوم الرياضية على مستوى العالم وعلى رأسها: منظمة الصحة العالمية، اللجنة الاولمبية الدولية، والاتحاد الدولي والأوروبي للطب الرياضي.
كما تضمن المؤتمر فعالية يوم التضامن الدولي لتعزيز النشاط البدني ودور الطب الرياضي في تبني أنماط الحياة الصحية للمجتمعات بحضور رئيس عمدة هامبورج خلال افتتاح القمة. وتم خلال القمة إعلان دعم اللجنة الوطنية الاولمبية لدولة الإمارات العربية المتحدة لمعاهدة هامبورج الدولية لتعزيز النشاط البدني وأنماط الحياة الصحية، مما يعزز دور ومكانة دولة الإمارات على المشاركة في دعم الحراك الدولي وجهود الدولة على الصعيد الوطني الذي ترجم مؤخرا باعتماد مجلس الوزراء استراتيجية الدولة 2031 للرياضة لتعزيز النشاط البدني وذلك لاجل مستقبل صحي للأجيال الحالية والقادمة.

أخبار ذات صلة
أحمد بن محمد: الإمارات بقيادة محمد بن زايد أصبحت مركزاً استراتيجياً للقوة الناعمة
سالم عبدالرحمن يحمل علم الإمارات في افتتاح «عربية» الجزائر
الطب الرياضي
هامبورج
اللجنة الأولمبية الوطنية
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
وفاة الإعلامي الإماراتي بيتر هيلير
الإمارات
وفاة الإعلامي الإماراتي بيتر هيلير
اليوم 12:58
السيتي يستعد لضم جفارديول
الرياضي
السيتي يستعد لضم جفارديول
اليوم 12:45
«بهوان» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية في بولندا
الرياضي
«بهوان» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية في بولندا
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©