مهرجان منصور بن زايد للخيول العربية في ضيافة فرنسا

لاتست (الاتحاد)

يستضيف مضمار ضاحية لاتست دو بوش الفرنسي، اليوم، 3 سباقات من التصنيف الرفيع لكأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بمشاركة 25 من الخيول العربية الأصيلة تتنافس على إجمالي الجوائز المالية البالغة 88 ألف يورو، برعاية النسخة الخامسة عشرة للمهرجان العالمي.

وتقام فعاليات المهرجان بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وتماشياً مع استراتيجية المهرجان، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربية من خلال تنظيم سباقات مناسبة لهم في جميع دول العالم.

وتتنافس نخبة من المهرات العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، في السباق الثالث لمسافة 1900 متر على لقب الشوط الرئيس على كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، جائزة كريتريوم للفئة الأولى، البالغة جائزته 50 ألف يورو.

وستواجه المهرة «إيلاف» لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف المدرب توماس دوميللو، وقيادة الفارس انطوني كراستوس، المهرة القوية «ليدي برنسيس» لخليفة شعيل الكواري، بإشراف توماس فورسي وقيادة جيم كرولي.

وكانت إيلاف المنحدرة من نسل «رباح دو كارير» قد خاضت 13 سباقاً حققت خلالها الفوز 3 مرات، متضمنة سباق ليوا إنترناشونال ستيكس للفئة الأولى، وبري نيفادور للفئة الثالثة وكلاهما على مضمار لاتست دو بوش.

وتسعى الفرس «ليدي برنسيس»، الفائزة بستة سباقات للفئة الأولى، متضمنة جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، إلى العودة لمنصات التتويج، بعد حلولها في المركز الثاني والخامس على التوالي في آخر مشاركتين.

ويقام السباق الثاني لمسافة 1400 متر على لقب كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان «جائزة بنجالي دالبريه»، البالغة جائزته 18 ألف يورو، والمخصص للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فقط.

ويشارك في السباق (9) أمهار ومهرات، أبرزها المهرة «رويدا» لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة فابريس فيرون، و«منارة» للخيالة السلطانية العُمانية، بإشراف المدربة إليزابيث بيرنارد وقيادة مايكل فورست.

ويجتذب السباق الثالث لمسافة 1900 متر 7 خيول عربية أصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، تتنافس على لقب كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان «جائزة كوب دو سود كويست دو بور سانج» للفئة الثالثة، البالغ جائزته 20 ألف يورو.

ويتصدر ترشيحات الفوز الجواد «صملة» للشيخة ريم بنت محمد آل ثاني بإشراف فرانسوا روهات وقيادة ماكسيم جيون، و«زامر إيتي» للشيخة إيمان آل ثاني، بإشراف توماس فورسي، وقيادة أنطوني كرستوس.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وجائزة الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية.

والجدير بالذكر أن السباقات الأولى للمهرجان انطلقت في 11 يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة في هذا الموسم 2023، وسيشهد تنظيم أكثر من 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة.