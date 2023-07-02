«الإمبراطور» يدشن «مرحلة ميلوش»

مراد المصري (دبي)

دشن الفريق الأول لكرة القدم لنادي الوصل تحضيراته للموسم الجديد، أمس الأول السبت، وذلك مع انطلاق مرحلة الفحوص الطبية التي تلتها مباشرة التدريبات التمهيدية لرفع اللياقة البدنية، قبل التوجه لخوض المعسكر الخارجي المقرر إقامته في سلوفينيا خلال شهر يوليو الجاري.

وبحسب البرنامج التحضيري الذي تم اعتماده مع المدرب الجديد الصربي ميلوش ميلوييفتش، جاءت بداية وصول اللاعبين إلى استاد زعبيل لتبدأ معها مباشرة الفترة الجديدة للعمل بشكل مباشر بين المدرب واللاعبين في اللقاء الأول بينهم بشكل شخصي، علماً بأن الصربي يمتلك تقارير مفصلة عن كل اللاعبين، وقام بتحليل أداء الفريق خلال الموسم الماضي، ويمتلك فكرة كاملة عن متطلبات المرحلة المقبلة، فيما سيسعى خلال مرحلة التحضيرات المقبلة لنقل أفكاره وفلسفته التي تقوم على الانضباط الفني والقتالية في الأداء إلى اللاعبين خصوصاً خلال المعسكر الخارجي قبل ضربة بداية الموسم.

وشهدت التدريبات زيارة عمر عبد الرحمن «عموري» لزملائه، علماً بأنه يبدو على أبواب الرحيل عن صفوف «الإمبراطور» بانتظار المستجدات. وكانت الأيام الماضية شهدت توافد أبرز النجوم الموجودين خارج الدولة لقضاء إجازة الصيف، وخصوصاً الإجازة الخاصة بعيد الأضحى المبارك، وقام عدد منهم ببث صور وفيديوهات عبر حساباته الشخصية، ومنهم الأرجنتيني نيكولاس خمينيز المتحفز لخوض التجربة الجديدة مع «الإمبراطور» بعد انتقاله إلى صفوفه هذا الصيف قادماً من بني ياس، حيث ظهر في التدريبات بشكل حماسي. وسيكتمل انضمام بقية النجوم خلال هذه التحضيرات مع قدوم الثنائي فابيو ليما وكايو كانيدو من البرازيل، فيما شارك في التدريبات الأجانب الجدد الذين تواجدوا بالفعل في دبي، حيث قاموا بإنهاء إجراءات انضمامهم وتوقيع العقود، ومنهم الكولومبيان أليكسيس بيريز ودانيال بيدروزو.