الشيبة: معسكر «سلة بلا حدود» تجربة استثنائية ملهمة

دبي (الاتحاد)

أكد حسن الشيبة، نجم كرة السلة بنادي النصر، وهو اللاعب الإماراتي الوحيد الذي شارك في معسكر «سلة بلا حدود آسيا 2023» في نسخته الـ13 التي استضافتها دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي بجامعة نيويورك بالتعاون مع الرابطة الوطنية الأميركية لكرة السلة والاتحاد الدولي للعبة، أهمية مشاركته في هذه الفعالية ومدى تأثيرها الإيجابي على مستقبله في اللعبة، مشيراً إلى أنه بعد هذا المعسكر فاز بجائزة أفضل لاعب ناشئ في الألعاب الجماعية لتألقه وفوزه مع فرق نادي النصر.

قال حسن الشيبة (17 عاماً): «المشاركة في معسكر سلة بلا حدود، ثم الفوز بجائزة أفضل ناشئ، أعتبرهما انطلاقة مميزة في مسيرتي مع اللعبة سواء في نادي النصر أو المنتخب الوطني، ودافعاً كبيراً لأن أقدم أفضل المستويات في اللعبة التي عشقتها وفضلتها عن ألعاب أخرى».

وأضاف: «حققت استفادة لا حدود لها بوجودي مع نجوم عالميين في تطوير المهارات والمنافسة مع مواهب مختلفة من قارة آسيا وهي كانت بمثابة تجربة احترافية أولى في عدد قصير من الأيام، وبالفعل كان العمل مختلفاً كثيراً عما نراه في تدريباتنا مع أنديتنا، خاصة من ناحية تطوير المهارات البدنية، وكانت ساعات التدريب التي وصلت لأكثر من أربع ساعات متواصلة فرصة مناسبة للغاية للتأقلم ومعايشة هذه الأجواء الرائعة».

وتابع حسن الشيبة: «لم تكن الاستفادة فقط من التنوع في التدريبات واكتساب مهارات، بل هناك أمور تهتم بحياة اللاعب، في ما يخص التنوع الغذائي، والتركيز على وجبتي الفطور والغداء قبل الخضوع لفترة راحة، ومن ثم خوض حصة تدريبية واحدة مطولة».

وقال الشيبة: «سعادتي كانت كبيرة في هذا المعسكر لأنها جاءت امتداداً للاعبين إماراتيين شاركوا فيه وتألقوا في مجال اللعبة، ومنهم من يوجد بيننا في أنديتنا ومنتخبنا الوطني الأول في الوقت الراهن وحققوا ألقابا وأرقاماً مميزة في السلة ومنهم: راشد ناصر وطلال سالم وعمر خالد وقيس عمر».

وأشاد حسن الشيبة بمستقبل لعبة السلة بوجود عدد من المواهب قائلاً: «نمتلك حالياً مجموعة من اللاعبين الشباب الذين يستطيعون قيادة مستقبل اللعبة، ومن أبرزهم حامد عبداللطيف، وهناك آخرون مستواهم متميز ورائع سواء في أندية النصر أو الوصل وشباب الأهلي والشارقة، وثقتي كبيرة في أن منتخب السنوات المقبلة سيكون له قوته التي ستضع اللعبة في طريقها الصحيح».

وقال: «التكريم بجائزة أفضل لاعب ناشئ في الألعاب الجماعية من مجلس دبي الرياضي هو شهادة بأنني أسير في الدرب الصحيح مع اللعبة، ومعها ستكون انطلاقة جديدة لي، وتضع على عنقي ضرورة التركيز في ما هو قادم، سواء مع النادي أو بصفوف المنتخب الوطني».

وأشار حسن الشيبة إلى أنه أختار السلة لعشقه لها قائلاً: «هناك العديد من أقاربي يلعبون الكرة الطائرة، وحاولوا جذبي لها، ولكنني وجدت الشغف والحب الأكبر مع كرة السلة أنا وشقيقي حسين (22 عاماً)، وحققت هذا الموسم مع نادي النصر 3 ألقاب منها بطولتا الدوري والكأس».