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الرياضي

سودين يتوج أبطال «ألعاب التزلج المدولب» المصرية

سودين يتوج أبطال «ألعاب التزلج المدولب» المصرية
3 يوليو 2023 00:54

القاهرة (الاتحاد)

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بتوجيهات معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي لرياضات التزلج المدولب، شارك المستشار أحمد سالم سودين، الأمين العام للاتحاد العربي لرياضات التزلج المدولب، في تتويج الفائزين في بطولة التزلج المدولب المصرية التي أقيمت في القاهرة، بحضور ياسر الشامي، نائب رئيس الاتحاد العربي لرياضات التزلج المدولب، رئيس الاتحاد المصري لرياضات التزلج المدولب، وذلك بعد منافسة بين عدد من الفرق واللاعبين وحضور الأهالي والمشجعين.
وأكد المستشار أحمد سودين، في كلمته، أهمية تشجيع هذه الرياضة الجميلة بين الأجيال، مشدداً على التعاون العربي في كل المجالات الرياضية، وضرورة دعم ألعاب التزلج المدولب عند الشباب تحت مظلة الاتحاد العربي لهذه الرياضة.

سعيد بن طحنون
التزلج
مصر
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