العين يدشن تحضيرات الموسم الجديد بـ«الكشف الطبي»

معتز الشامي (دبي)

يدشن الفريق الأول لنادي العين مرحلة الإعداد للموسم الجديد، مساء اليوم، بشكل رسمي، بطموحات بناء فريق قوي قادر على العودة سريعاً إلى منصات التتويج، تحت قيادة الهولندي ألفريد شرودر، الذي وصل إلى الدولة، وعقد سلسلة اجتماعات مهمة بأفراد الجهازين الفني والإداري، للترتيب لمرحلة الإعداد الخارجي بمعسكر إسبانيا، الذي يستمر للفترة من 7 وحتى 29 يوليو الجاري.

ويبدأ العين التجمع بالاختبارات الطبية التي يبدأ النادي إجراءها مساء اليوم لجميع اللاعبين، على أن تستمر التدريبات اليومية اعتباراً من المساء وحتى يوم 7 يوليو موعد سفر بعثة العين بالفريق الأول والرديف إلى إسبانيا على متن طائرة خاصة، لبدء المرحلة الأولى من المعسكر الخارجي، التي تستمر من 8 إلى 21 يوليو الجاري، من حيث الاهتمام بالجوانب البدنية واللياقية، بالتوازي مع النواحي الخططية والتكتيكية، وطريقة اللعب الأمثل التي ينوي الهولندي شرودر تطبيقها.

ويأمل الجهاز الفني الوصول لأفضل «فورمة» فنية، وتحقيق الانسجام بين العناصر المختلفة، لاسيما الصفقات الجديدة، وتحديد اللاعبين المرشحين لدخول التشكيلة الأساسية للفريق، الذي يستعد للمنافسة المحلية على الألقاب، في الموسم الذي ينطلق بالجولة الأولى للدوري يومي 18 و19 أغسطس المقبل، ثم المنافسة قارياً في دوري الأبطال الذي سينطلق منتصف سبتمبر المقبل، فسيشهد أداء 4 تجارب ودية متدرجة المستوى، مع فرق مختلفة، سواء محلية إسبانية أو فرق خليجية، من التي تعسكر بالقرب من مقر إقامة العين، وتقام خلال الفترة من 14 وحتى 28 يوليو الجاري، وهو ما يتضح خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتعود بعثة «الزعيم» من معسكر إسبانيا يوم 29 يوليو الجاري، ويحصل اللاعبون على راحة لمدة يومين، قبل العودة لاستئناف التدريبات داخلياً، حيث يخوض الفريق تجربتين وديتين محليتين، يومي 6 و11 أغسطس المقبل.

وكان «الزعيم» قد تعاقد مع الباراجوياني كاكو قادماً من التعاون السعودي، والروماني عمير أتزيلي، بالإضافة للنيجيري ساركي، وخالد الهامشي.

من جانبه، قال محمد عبيد حماد، عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، إن الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، أكد على أن جمهور العين أهم ركائز الفريق الأساسية، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية تحسين الخدمات المقدمة لجماهير نادي العين من خلال تعزيز آلية التواصل، بالصورة اللازمة التي تمكنهم من مواكبة التحضيرات، خلال مرحلة الإعداد، وبما لا يتعارض مع مصالح الفريق، التي تتسق مع المتطلبات الفنية.

وأكمل: «ندرك جيداً أهمية تمليك الجماهير المعلومات المهمة عن وضع الفريق، عبر قنوات النادي الرسمية، لذلك وجهنا بتوفير ملخص بعد كل مباراة ودية للفريق الأول والرديف على حد سواء خلال مرحلة الإعداد الخارجي، للنشر عبر حسابات النادي حتى يبقى الجمهور قريباً من الفريق خلال هذه المرحلة المهمة من الإعداد للموسم الكروي الجديد.

وأكد حماد، في تصريحات لموقع النادي الرسمي، أن المدرب الهولندي، ألفريد شرودر، وصل إلى الدولة، وعقد مباشرة سلسلة من الاجتماعات المهمة مع الجهاز الفني، وكل أعضاء فريق العمل المنتسبين لمنظومة الفريق في الموسم الجديد، للوقوف على مدى جاهزية الجميع لتحقيق أهداف النادي المرجوة.

ورداً على سؤال حول برنامج الفريق للموسم الكروي الجديد، قال: «تقرر أن يدشن الفريق الأول والرديف مرحلة الإعداد للموسم المقبل بالتجمع الداخلي والذي تتخلله الفحوص الطبية والبرامج التدريبية، قبل المغادرة إلى مقر المعسكر الخارجي في إسبانيا على متن طائرة خاصة».