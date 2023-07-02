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الرياضي

«فيرستابن 5» يواصل التألق في النمسا

«فيرستابن 5» يواصل التألق في النمسا
2 يوليو 2023 19:21

سبيلبرج (د ب أ) 

توج الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بول، بسباق الجائزة الكبرى النمساوي الذي أقيم اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1.
 وقدم فيرستابن أداءً مبهراً في السباق النمساوي ليتوج به للمرة الخامسة في مسيرته، كما حقق اليوم أفضل زمن للفة. 

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سباقات فورمولا1 في النمسا حتى 2030

وحقق فيرستابن بذلك الفوز السابع له خلال أول تسعة سباقات ببطولة العالم هذا الموسم، ليعزز موقعه في صدارة الترتيب العام لفئة السائقين.
 وجاء الفوز بالسباق بعد أن فرض فيرستابن تفوقه على منافسيه في جميع التجارب، وكذلك في السباق القصير الذي أقيم أمس السبت. 

كذلك تألق تشارلز لوكلير، سائق فريق فيراري، وأحرز المركز الثاني في سباق اليوم، ليعتلي المنصة للمرة الأولى منذ سباق أذربيجان، وذلك بعد أن انطلق في سباق اليوم من المركز الثاني خلف فيرستابن. 

فورمولا 1
ماكس فيرستابين
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