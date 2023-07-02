منتخب «الحواجز» بطل الجائزة الكبرى في «دولية هولندا»

أمستردام (وام)

توّج منتخب الإمارات لقفز الحواجز بلقب بطولة «بيلبيرقن الدولية» في هولندا «فئة النجمة»، وبحواجز يصل ارتفاعها إلى 135 سم، والتي أقيمت في الفترة من 29 يونيو الماضي إلى الأول من يوليو الجاري بمشاركة نحو 200 فارس من مختلف أنحاء العالم.

وفاز الفارسان سالم السويدي وحميد المهيري بالمركزين الأول والثاني، في شوط «الجائزة الكبرى» بعد منافسة قوية.

وتأتي مشاركة منتخب قفز الحواجز في البطولة ضمن معسكره الحالي بألمانيا، استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية بالصين 2023، ودورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، والبطولات الأخرى في أوروبا، ضمن برنامج الإعداد المتدرج المقرر من قبل خالد العيد مدرب المنتخب.

ويقام المعسكر في ألمانيا بدعم ورعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، وإدارة وإشراف الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع.

ووقع الاختيار على 10 فرسان للمشاركة في المعسكر الإعدادي بألمانيا، وهم: الشيخ علي بن عبدالله القاسمي، والشيخ علي بن جمال النعيمي، وعبدالله محمد المري، وعمر عبدالعزيز المرزوقي، وحميد عبدالله المهيري، ومحمد غانم الهاجري، وعبدالله حميد المهيري، وسالم أحمد السويدي، وعبدالرحمن أحمد أمين ومحمد شافي الرميثي.