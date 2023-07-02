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الرياضي

سباقات فورمولا1 في النمسا حتى 2030

سباقات فورمولا1 في النمسا حتى 2030
2 يوليو 2023 17:02

سبيلبرج (د ب أ)
يواصل مسؤولو سباقات سيارات فورمولا1، تنظيم سباق جائزة النمسا الكبرى على مضمار «ريد بول رينج» حتى عام 2030 على الأقل، بعدما تم الإعلان عن تجديد التعاقد لمدة ثلاثة أعوام، قبل وقت قصير من انطلاق سباق اليوم الأحد. 

وتأتي الصفقة الجديدة بعد أربعة أشهر من تجديد التعاقد مع مضمار سبيلبرج في الفترة من 2024 إلى 2027.
وكان المضمار يعرف باسم «أوستريشرينج» واستضاف مضمار «أيه 1» سباقات فورمولا1 في الفترة من 1970 وحتى 1987 ومن 1997 وحتى 2003 قبل أن يعود من جديد في 2014، مدعوماً بالمؤسس المشارك لفريق ريد بول ديتريش ماتيشيتز، وتم تسمية المضمار على اسم شركة مشروبات الطاقة. 

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وقال ستيفانو دومينيكالي رئيس فورمولا1: «السباق في النمسا مفضل للغاية من قبل السائقين وكل الجماهير، ونحن نتطلع لسنوات عديدة من الإثارة والحركة التي تنتظرنا».

ستيفانو دومينيكالي
فورمولا 1
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