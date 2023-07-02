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الرياضي

منتخب بناء الأجسام بين الأفضل عالمياً

منتخب بناء الأجسام بين الأفضل عالمياً
2 يوليو 2023 16:30

دبي (الاتحاد)
كشف محمد شاهين الحوسني، عضو مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، رئيس اللجنة الفنية، أن ارتفاع عدد البطولات الدولية التي نظمها الاتحاد أو التي أقيمت بإشرافه أسهم في رفع المستوى الفني لبناء الأجسام بشكل تصاعدي مهم، ليصبح منتخبنا الوطني بين أفضل خمسة منتخبات عالمية وفقاً للبطولات التي ينظمها الاتحاد الدولي، كما أنه ساهم بتصاعد أداء محكمي اللعبة وإشراكهم في أقوى البطولات.
ووصف الحوسني تنظيم البطولات الدولية وتطويرها من سنة لأخرى أنهما من العناصر المهمة التي ساهمت بتطور أداء ونتائج لاعبي منتخبنا على المستوى الدولي، وذلك لكون هذه البطولات وفرت فرصاً كثيرة للمنافسة ومهدت للاستفادة من الخبرة الدولية التي وفرتها مشاركة لاعبين دوليين من مختلف دول العالم، مؤكداً أن توجيهات مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي ساهمت بتعزيز التعاون المشترك مع الاتحادات لتبادل الأفكار المطورة لتساهم بتحقيق الاستدامة في العمل الرياضي في أسرة اللعبة.
وأكد الحوسني أن أغلب البطولات التي نظمت داخل الدولة، وخصوصاً التي ترأس لجانها إداريون مواطنون ارتقت لمستويات تنظيمية عالية بفضل الخبرة التي تراكمت من خلال مشاركاتهم الخارجية والمحلية في أكبر البطولات حتى أصبحت بمثابة مهرجانات رياضية عالمية، وأن من بين المكاسب المهمة التي حققتها لعبة بناء الأجسام استعانة عدد كبير من الاتحادات الخليجية العربية والدولية بخبرة أبناء الإمارات لتطوير المستوى الفني للعبة في بلدانهم في مجال التحكيم وتنظيم البطولات وإقامة الدورات التدريبية، مبيناً أن الخطة الاستراتيجية للاتحاد توحي بمكاسب إيجابية مستقبلية مهمة.

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