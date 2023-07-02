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نتائج «مثيرة» في منافسات «الفطامين» بميدان الذيد

نتائج «مثيرة» في منافسات «الفطامين» بميدان الذيد
2 يوليو 2023 15:00

الذيد (الاتحاد)
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أقيمت اليوم منافسات جديدة لسباق سن الفطامين بميدان الذيد، بتنظيم ومتابعة نادي الشارقة لسباقات الهجن، وتضمنت المنافسات إقامة 20 شوطاً لسن الفطامين لهجن أبناء القبائل، لمسافة 1500 متر.
وجاءت نتائج المراكز الأولى في السباق كما يلي: الشوط الأول، «الشاهينية» لـ حران محمد عبدالله هويدن الكتبي، بزمن وقدره 2:4:43 دقيقة (أفضل توقيت)، الشوط الثاني «شاهين» لـ سيف عبدالله مطر الخاصوني، بزمن وقدره 2:8:31، الشوط الثالث «صبر» لـ محمد مهير سعيد الخاصوني، بزمن وقدره 2:8:4، الشوط الرابع «شاهين» لـ سيف عبدالله مطر الخاصوني، بتوقيت وقدره 2:9:35، الشوط الخامس «الشاهينية» لـ سهيل علي سعيد بن كندية، بزمن وقدره 2:10:81، الشوط السادس «شاهين» لـ خليفة ربيع بن غويث الكتبي، بزمن وقدره 2:8:92، الشوط السابع «غزلان» لـ سالم راشد علي بالعجيد، بزمن وقدره 2:12:72، الشوط الثامن «الباز» لـ محمد مهير سعيد الخاصوني، بتوقيت وقدره 2:12:2، الشوط التاسع «نوف» لـ راشد مبارك محمد الخاصوني، بتوقيت وقدره 2:9:31، الشوط العاشر «هملول» لـ عبدالله سالم الخاصوني، بزمن وقدره 2:10:58، الشوط الحادي عشر «الشاهينية» لـ محمد مبارك سيف الجزيعي، بزمن وقدره 2:12:80، الشوط الثاني عشر «شاهين» لـ عبدالله جعفر سهيل مرخان، بزمن وقدره 2:8:96.
أما في الأشواط المفتوحة، فقد حقق في الشوط الثالث عشر، «الشاهينية» لـ منصور علي سعيد بن كندية، بزمن وقدره 2:9:73، الشوط الرابع عشر«شاهين» لـ حميد راشد خليفة الغفلي، بزمن وقدره 2:8:99، الشوط الخامس عشر«مشكورة» لـ محمد حمد سهيل الشامسي، بزمن وقدره 2:7:37، الشوط السادس عشر«شاهين» لـ حميد راشد خليفة الغفلي، بزمن وقدره 2:12:82.
وفي أشواط الصعوب، فقد حقق في الشوط السابع عشر، «شواهين» لـ سالم محمد سالم بن لاحج، بزمن وقدره 2:12:63، الشوط الثامن عشر «الباشا» لـ عبدالعزيز سعيد محمد القايدي، بتوقيت وقدره 2:11:68، الشوط التاسع عشر«جبارة» لـ عمار علي راشد الخاصوني، بزمن وقدره 2:11:71، الشوط العشرين «شاهين» لـ سالم عبدالله الخاصوني، بتوقيت وقدره 2:16:10.

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