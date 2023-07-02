ويمبلدون.. النسخة 136 تغازل الأبطال

لندن(أ ف ب)

يتطلع الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى لقبه الثامن في ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، والتي تنطلق غداً، ليعادل الرقم القياسي في عدد الألقاب في البطولة الإنجليزية الموجود بحوزة السويسري روجيه فيدرر، والتي تصل لنسختها رقم 136.

بعد فضه شراكة الرقم القياسي في عدد الألقاب الكبرى مع «الماتادور» الإسباني رافايل نادال، عندما توج بلقب بطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان جاروس مطلع الشهر الماضي رافعاً رصيده إلى 23 لقباً، سيكون ديوكوفيتش البالغ من العمر 36 عاماً المرشح الأوفر حظاً في نادي عموم إنجلترا، عندما يبدأ الدفاع عن لقبه، في الطريق إلى لقبه الكبير الـ24 ومعادلة رقم الأسترالية مارجاريت كورت في عدد الألقاب الكبرى، في منافسات الفردي لدى الرجال والسيدات منذ عام 1973.

وتوج ديوكوفيتش، المصنف الثاني عالمياً حالياً، بلقبه العاشر في بطولة أستراليا مطلع العام الحالي، وأضاف إليه لقبه الثالث في رولان جاروس، وفي حال تتويجه بلقبه الثامن في ويمبلدون، سيكون بحاجة إلى التتويج في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في سبتمبر المقبل، لتكرار إنجاز الأسطورة الأسترالي رود لايفر الذي فاز بالبطولات الأربع الكبرى في عام واحد عام 1969.

وحقق لايفر الجراند سلام في سنة واحدة عام 1962 أيضاً، وقبله الأميركي دونالد بادج في 1938، فيما فعلتها الألمانية شتيفي جراف وحدها لدى السيدات في عام 1988، عندما ظفرت أيضاً بذهبية دورة الألعاب الأولمبية.

وتملك الأميركية التشيكوسلوفاكية الأصل مارتينا نافراتيلوفا الرقم القياسي في عدد الألقاب في ويمبلدون، حيث توجت به تسع مرات.

وفاز ديوكوفيتش الذي كان قريباً من تحقيق الرباعية في عام واحد عام 2021، لكنه خسر أمام الروسي دانييل مدفيديف في نهائي فلاشينج ميدوز، باللقب في آخر أربع زيارات له إلى ويمبلدون، ولم يخسر في الملعب الرئيسي للبطولة منذ نهائي 2013، كما أنه لم يخسر في ويمبلدون منذ سقوطه في ربع النهائي في عام 2017. منذ ذلك الحين، فاز بـ28 مباراة متتالية.

وحقق «دجوكر» 86 انتصاراً في مسيرته في ويمبلدون التي بدأت عام 2005، أي أكثر من انتصارات المصنفين العشرين الأوائل الحاليين مجتمعين، فيما لم يصل أي من العشرة الأوائل إلى نصف النهائي.

وسيرفع ديوكوفيتش غلته من الألقاب في حال تتويجه في ويمبلدون إلى 95 لقباً، ليفض الشراكة مع الأميركي التشيكوسلوفاكي الأصل إيفان ليندل (94)، ولن يكون أمامه سوى فيدرر (103) والأميركي الآخر جيمي كونورز (109).

ويشكل كارلوس ألكاراز، المصنف الأول عالمياً، أكبر تهديد لديوكوفيتش، خاصة أن الإسباني الشاب توج الأسبوع الماضي بلقبه الأول على الملاعب العشبية، عندما ظفر بدورة كوينز الإنجليزية الأسبوع الماضي.

وبلغ الإسباني الدور ثمن النهائي العام الماضي وخسر أمام الإيطالي يانيك سينر.

وقال ألكاراز بعد تتويجه في كوينز: «نوفاك هو المرشح الأبرز للفوز في ويمبلدون، هذا واضح»، علماً أن مواجهة اللاعبَين واردة فقط في المباراة النهائية.

وقد يكون الإسباني ممتناً لذلك، بعد خسارته أمام الصربي في نصف نهائي بطولة فرنسا المفتوحة الشهر الماضي، حيث وقع ضحية للتشنج العضلي. أقر وقتها أن «التوتر والضغط» من رؤية ديوكوفيتش على الجانب الآخر من الملعب تسببا في تدهوره بدنياً.

ولدى السيدات، تتجه الأنظار إلى ثلاثي صدارة التصنيف العالمي لرابطة اللاعبات المحترفات، البولندية إيجا شفيونتيك الأولى، والبيلاروسية أرينا سابالينكا الثانية، والكازاخستانية إيلينا ريباكينا الثالثة وحاملة اللقب.

فاجأت ريباكينا، الروسية الأصل، الجميع العام الماضي عندما توجت باللقب، وستكون المرشحة الأبرز للحفاظ على لقبها.

وتمني الكازاخستانية النفس باستعادة عافيتها، عقب إصابتها بفيروس أجبرها على الانسحاب من رولان غاروس في الأسابيع الأخيرة ودورة إيستبورن مطلع الأسبوع.

وسيكون الحال ذاته بالنسبة إلى شفيونتيك الساعية إلى رفع كأس ويمبلدون، لتضيفه إلى ألقابها الكبرى بعد بطولتي الولايات المتحدة وفرنسا المفتوحة.

في المقابل، تعود سابالينكا إلى المنافسة بعد استبعاد الروس والبيلاروس من المشاركة العام الماضي، بسبب الحرب على أوكرانيا.

وكانت سابالينكا بلغت نصف النهائي عام 2021.

وتمني التونسية أنس جابر السادسة عالمياً النفس باستعادة مستواها، الذي خوَّلها بلوغ المباراة النهائية العام الماضي.

وما زالت «وزيرة السعادة» التي تبلغ 28 عاماً تبحث عن لقبها الأول في جراند سلام بعد بلوغها نهائي بطولتي ويمبلدون والولايات المتحدة العام الماضي.

وتبدأ جابر مشوارها بمواجهة البولندية ماجدالينا فريخ.

وتشهد البطولة مشاركة المصرية ميَّار شريف المصنفة 31 عالمياً وتبدأ المنافسات بمواجهة الإسبانية ريبيكا ماساروفا.