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الرياضي

برشلونة يقترب من ضم «شبيه ميسي»

برشلونة يقترب من ضم «شبيه ميسي»
2 يوليو 2023 19:45

أنور إبراهيم (القاهرة)
يكثف برشلونة الإسباني جهوده في هذه الآونة الأخيرة من أجل إنهاء صفقة النجم التركي الشاب أردا جولر «18 عاماً» متوسط ميدان فناربخشه، حيث أوفد مؤخراً النجم البرتغالي المخضرم ديكو لاعب البارسا السابق، إلى إسطنبول من أجل بدء المباحثات مع اللاعب وناديه بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي. 

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وكان ديكو توصل إلى اتفاق من حيث المبدأ مع اللاعب، الذي تبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقده 17.5 مليون يورو فقط، ولكن نظراً لأن الكثير من الأندية الأوروبية الكبرى الأخرى وفي مقدمتها ريال مدريد، مهتمة بالحصول على خدمات هذا اللاعب، فإن برشلونة يخشى حدوث أي تطور جديد يجعله يفقد هذه الصفقة، بالدخول في مزايدة على هذا اللاعب الذي يشبّه الكثيرون أسلوب لعبه بالأرجنتيني الأسطورة ليونيل ميسي.
وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» أن برشلونة يأمل في التعجيل بالاتفاق النهائي مع جولر خلال الأيام القليلة القادمة، ويدرس النادي الكتالوني حالياً الجوانب المالية للصفقة، وسيعود بعدها إلى فناربخشه على أمل إنهاء كل التفاصيل الخاصة بالتعاقد.
وقالت الصحيفة إن برشلونة طلب عدم دفع مبلغ الـ17.5 مليون يورو دفعة واحدة، وإنما دفع جزء هذا الصيف، والباقي في الصيف القادم، كما لا يمانع «البارسا» من أن يبقى جولر مع ناديه الحالي حتى صيف 2024، الأمر الذي يسعد الفريق التركي، لأن فناربخشه يرغب بشدة في الاحتفاظ به موسماً آخر.
ووصفت الصحيفة في ختام تقريرها توصل برشلونة إلى إنهاء صفقة جولر، بأنه سيكون بمثابة «ضربة معلم»، لأنه سيكون قد حصل على لاعب ممتاز للحاضر وللمستقبل، إلى جانب المهاجم البرازيلي فيتورروكي «18عاماً» لاعب أتليتكو بارنانيسي، والذي قد يتم توقيع عقده هذا الأسبوع.

ميسي
برشلونة
فناربخشة
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