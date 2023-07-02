«المنع البريطاني» يجبر بيكر على متابعة ويمبلدون من ميلانو

لندن(د ب أ)

لن يحضر بوريس بيكر بطولة ويمبلدون للتنس التي تبدأ غداً الاثنين، ولكن هذا لم يوقفه من التطلع إلى البطولة التي فاز بها ثلاث مرات عندما كان لاعباً، وبعد اعتزاله عمل بها كخبير تليفزيوني مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي». وتم ترحيل بيكر لبلده ألمانيا في ديسمبر الماضي، بعد أن قضى ثمانية أشهر في السجن ببريطانيا، لقيامه بإخفاء أصول تساوي ملايين أثناء إجراءات الإفلاس. ولا يُسمح لبيكر بدخول بريطانيا ويبقى أن نرى متى وما إذا كان بإمكانه العودة، وقالت متحدثة رسمية باسم «بي.بي.سي»، إنه لا توجد خطط في هذه اللحظة للعمل معاً معه مجدداً. وكان بيكر متواجداً خلف القضبان في نسخة العام الماضي من البطولة، وسيتابع النسخة الحالية من منزله في ميلانو، بحماس كبير.

وقال بيكر: «تظل بطولة ويمبلدون هي الأفضل بالنسبة لي حتى ولو كنت غير متواجد بمكان إقامتها. أتطلع لبدايتها غداً الاثنين». وقال بيكر إنه يتوقع أن يتم السعي للحصول على خبراته خلال البطولة التي تقام على مدار أسبوعين في شكل بعض المقابلات. وكان بيكر عاد لـ«يوروسبورت» كخبير في بطولة فرنسا المفتوحة الأخيرة.

وعن البطولة، قال بيكر إن الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الفائز باللقب في آخر أربع نسخ، والذي دربه في السابق، هو المرشح الأبرز لنيل اللقب مرة أخرى وحصوله على لقبه الثامن بشكل عام في البطولة.

وأضاف بيكر: «لقد فاز هنا بالفعل سبع مرات، رغم أن الأرضية العشبية لم تكن أرضيته المفضلة في بداية مسيرته».

وتابع: «ولكنه تعلم اللعب على الملاعب العشبية بمرور السنين، ويظهر عدد الألقاب أن ويمبلدون أصبحت حالياً بطولته المفضلة بعد أستراليا المفتوحة. لقد كان قوياً للغاية في ويمبلدون خلال السنوات الأخيرة».

وقال بيكر أيضاً إنه معجب بكارلوس ألكاراز، المصنف الأول على العالم، الذي فاز ببطولة كوينز والذي يتوقع أن يكون متحفزاً للغاية. وعن البطل الأولمبي الألماني ألكسندر زفيريف، قال بيكر: «لا أعلم تحديداً لماذا؟» لا يعبر مطلقاً الدور الرابع.

وأضاف: «لديه كل المقومات. إنه لاعب عالمي على الملاعب الرملية، لاعب عالمي على الملاعب الصلبة. ولكن لم يكن جيداً بما يكفي على الملاعب العشبية، خاصة ويمبلدون».