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كاراباز ينسحب من «تور دو فرانس»

كاراباز ينسحب من «تور دو فرانس»
2 يوليو 2023 13:37

بلباو(د ب أ)
أعلن فريق إي أف إديوكيشن نيبو للدراجات، أن البطل الأولمبي وبطل سباق جيرو دي إيطاليا السابق، ريتشارد كاراباز انسحب من سباق فرنسا الدولي «تور دو فرانس» بسبب الإصابات، التي تعرض لها بعد الحادث الذي تعرض له في المرحلة الأولى. 

واصطدم الدراج الإكوادوري كاراباز مع الدراج الإسباني إنريك ماس، قبل ما يقرب من 22 كم من خط النهاية في مدينة بلباو الإسبانية. 

ووفقاً لبيان صدر على «تويتر» تعرض اللاعب لكسر صغير في ركبته اليسرى واحتاج لغرز لغلق الجرح في الركبة. 

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وذكر الفريق: «لم يتعرض ريتشارد لإصابات أخرى في الحادث وسيعود لمنزله لبدء مرحلة التعافي. تعافى سريعاً يا بطل». 

وفاز كاراباز بسباق جيرو دي إيطاليا في 2019 وحصل على الميدالية الأولمبية في أولمبياد طوكيو التي أقيمت في عام 2021.
وفي نفس العام احتل المركز الثالث في الترتيب العام لسباق فرنسا الدولي، كما احتل المركز الثاني في سباق فويلتا الإسباني في عام 2020.
وتستأنف منافسات سباق فرنسا الدولي في وقت لاحق من اليوم الأحد، حيث تقام المرحلة الثانية التي يبلغ طولها 9، 208 كم من فيتوريا جاستايز إلى سان سبستيان.

سباق فرنسا للدراجات
أولمبياد طوكيو
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