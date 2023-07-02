مدفيديف: ديوكوفيتش في «الخانة المنفردة»

لندن (أ ف ب)

وصف الروسي دانيال مدفيديف، زميله الصربي نوفاك ديوكوفيتش بالأعظم، رافضاً وضع النجمين الآخرين الإسباني رافايل نادال والسويسري روجيه فيدرر في الخانة ذاتها.

وانفرد «دجوكو» بالرقم القياسي في عدد الألقاب في البطولات الأربع الكبرى، ضمن الجراند سلام في كرة المضرب، بعد تتويجه بطلاً لرولان جاروس الشهر الماضي، رافعاً رصيده إلى 23 لقباً، بعد أن كان متساوياً مع نادال بعدد 22 لقباً لكل منهما.

ويقف ديوكوفيتش على أهبة إطلاق حملة الدفاع عن لقبه في بطولة ويمبلدون وتحقيق لقبه الثامن على العشب البريطاني ليعادل رقم فيدرر، وإذا نجح في ذلك سيعادل الرقم القياسي في عدد الألقاب الكبيرة في الفئتين والمسجل باسم الاسترالية مارجريت كورت مع 24 لقباً.

وقال مدفيديف على هامش بطولة ويمبلدون التي تنطلق الاثنين: «أعتقد إذا ما رأيت جيداً، بأن نوفاك خاض 70 بطولة كبيرة وبلغ النهائي 35 مرة. لا أدري ما إذا كان هذا الأمر ممكناً. لا أعتقد بأنه مر بيوم سيئ».

وتابع: «بصراحة، هو يمر بيوم سيئ مثل الجميع، لكن حتى في مثل هذه الأيام فهو يتغلب على منافسه. لا أدري كيف يقوم بذلك. لذلك وبالنسبة إلى فهو أعظم لاعب في تاريخ كرة المضرب».

وفي حال قدر لديوكوفيتش الفوز بويمبلدون، سيحتاج فقط إلى الفوز في بطولة فلاشينج ميدوز الأميركية في سبتمبر المقبل، ليصبح أول لاعب يفوز بالألقاب الأربعة الكبيرة في عام واحد.

سنحت لديوكوفيتش هذه الفرصة عام 2021 لكنه خسر النهائي في نيويورك أمام مدفيديف بالذات.

في المقابل، وصف البريطاني المخضرم آندي موراي حصد ديوكوفيتش لـ23 لقباً كبيراً بأنه «مدهش».

وكان موراي آخر لاعب يهزم ديوكوفيتش على الملعب الرئيسي في ويمبلدون، في طريقه لإحراز باكورة ألقابه على العشب البريطاني عام 2013.

وقال موراي المصنف أول عالمياً سابقاً: «ما حققه في المراحل الأخيرة من مسيرته مدهش فعلاً. كما أنه لا يبدي أي تراجع في مستواه. ما فعله في رولان جاروس مدهش. قدم عرضاً رائعاً أمام كارلوس الكاراز في نصف النهائي. لقد أظهر قوة شخصيته نظراً لأهمية تلك المباراة».