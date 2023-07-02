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الرياضي

الهلال وخورخي خيسوس.. الفصل الثاني!

الهلال وخورخي خيسوس.. الفصل الثاني!
2 يوليو 2023 12:19

الرياض(د ب أ)
أعلن نادي الهلال السعودي لكرة القدم، عن تعاقده مع البرتغالي خورخي خيسوس، لتولي تدريب الفريق في الموسم الجديد. وعاد خيسوس للهلال مجدداً، وذلك بعدما سبق له قيادة الفريق في عام 2018.
وكان خيسوس قاد الفريق في 26 مباراة في مختلف البطولات، فاز في 20 منها وخسر مباراتين وتعادل في أربع مباريات، وسجل 66 هدفاً وتلقت شباك الفريق 23 هدفاً. ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، مقطع فيديو عنونه بـ «للقصة فصول لم تنته» معلناً من خلاله عودة مدربه السابق.
وحقق الهلال لقباً وحيداً مع خيسوس، حيث توج بطلاً لكأس السوبر المحلي بالفوز على الغريم التقليدي اتحاد جدة بهدفين لهدف في أغسطس 2018.
وجاء رحيل خيسوس عن الهلال بعد اختلاف مع إدارة النادي وقتها على تجديد العقد، حيث أراد الهلال استمرار المدرب لما بعد دوري أبطال آسيا في نوفمبر 2019، فيما فضل المدرب الرحيل بعد نهاية موسم 2019-2018، ما دفع إدارة النادي لفك الارتباط مع المدرب البرتغالي.

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