برنامج حافل لمنتخب الجودو قبل «ماستر» المجر وأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

يكتمل عقد منتخبنا الأول للجودو اليوم في بلغاريا، عقب مشاركته في بطولة «أولان باتور جراند سلام» للجودو لعام 2023، التي اختتمت مؤخراً في منغوليا، وشهدت مشاركة منتخبنا بعدد 4 لاعبين ولاعبات في نطاق المعسكر الدولي، قبل الانتقال للمعسكر الخاص الذي يقيمه في جبال بلغاريا اعتباراً من اليوم، استعداداً لبطولة «الماستر»، التي تقام في بودابست المجرية خلال الفترة من 4- 6 أغسطس المقبل.

ويتواصل برنامج المنتخب حتى استضافة بطولة «أبوظبي جراند سلام» خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر المقبل، ضمن أسبوع الألعاب القتالية التي ينظمها الاتحاد حتى 31 أكتوبر المقبل، حيث تهدف مشاركات المنتخب الأول في بطولات الاتحاد الدولي للجودو الأربعة الكبرى إلى زيادة درجات التصنيف الدولي وحصد المزيد من النقاط ضمن سباق التأهل لأولمبياد باريس لعام 2024.

وتتخلل فترة المعسكر الحالي تدريبات فردية خاصة لرفع معدلات اللياقة البدنية وتطوير المهارات الفردية، بإشراف المدرب فيكتور سكرتوف والطاقم المساعد، وتضم قائمة المنتخب الأول 7 أفراد من بينهم لاعبتان وهن بشيرات التي تشارك في منافسات وزن تحت 52 كجم، وباتسو في وزن تحت 57 كجم، و5 لاعبين، هم نارمند الذي يشارك في منافسات وزن تحت 66 كجم، وطلال في وزن تحت 81 كجم، وأرام في وزن تحت 90 كجم، وظفار تحت 100 كجم، ومعروف في وزن فوق 100 كجم.

وحرص محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو، خلال اتصاله مع ناصر التميمي الأمين العام للاتحاد أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، على حث بعثة منتخبنا الأول للجودو على ضرورة مضاعفة الجهد خلال المرحلة المقبلة، التي تشهد العديد من المشاركات والمعسكرات، قبل نحو عام واحد من دورة باريس للألعاب الأولمبية الصيفية في يوليو 2024، التي يتطلع لها الاتحاد باهتمام خاص مواصلة لمشاركاته الأولمبية، حيث تتخلل الفترة القادمة بجانب «ماستر» المجر كل من بطولة «زغرب جراند بري» وبطولة «باكو جراند سلام» وصولاً لأسبوع أبوظبي للرياضات القتالية بإشراف اتحاد الجودو والتي تتمثل في بطولة «أبوظبي جراند سلام» وبطولة العالم للكاتا والبطولة العالمية للمحاربين القدامى وذلك من 24 إلى 31 أكتوبر المقبل.