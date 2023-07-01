ليلارد يطلب تحويل المسار من بلايزرز إلى ميامي هيت

نيويورك (أ ف ب)

طلب داميان ليلارد نجم بورتلاند ترايل بلايزرز، الرحيل عن فريقه الذي يلعب في دوري «إن بي أيه»، مشيراً إلى أن وجهته المفضلة هي الانتقال إلى صفوف ميامي هيت، كما أشارت وسائل إعلام أميركية.

ويحتفل ليلارد الذي شارك في مباراة كل النجوم «أول ستار» 7 مرات في مسيرته، بعيد ميلاده الثالث والثلاثين في 15 يوليو الحالي، وقد أمضى المواسم الـ11 الأخيرة في صفوف بورتلاند، من دون أن يتمكن من تخطي الدور الثاني في المباريات الإقصائية «بلاي أوف» سوى مرة واحدة في 8 محاولات.

وأشارت شبكة «أي أس بي أن» وموقع «ذي أثلتيك»، بالإضافة إلى صحيفة «ميامي هيرالد»، أن ليليارد يرغب في الانتقال إلى صفوف ميامي هيت، حيث تربطه صداقة وطيدة بنجم الأخير بام إديبايو، كما يكّن احتراماً كبيراً للنجم الآخر في صفوف الفريق جيمي باتلر.

وكان إديبايو وباتلر ساهما بشكل كبير في بلوغ ميامي الدور النهائي من الدوري الأميركي للمحترفين، قبل أن يخسر أمام دنفر ناجتس.

وسجل ليلارد معدلاً مقداره 32.2 نقطة و7.3 تمريرة حاسمة في المباراة الواحدة الموسم المنقضي.