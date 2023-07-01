شفيونتيك تشعر بالتفاؤل والحماس قبل ويمبلدون

لندن (د ب أ)

تعافت نجمة التنس البولندية إيجا شفيونتيك المصنفة الأولى على العالم، بشكل سريع من وعكة صحية، وتشعر بالتفاؤل قبل بداية مشوارها في بطولة ويمبلدون التي تنطلق منافساتها بعد غدٍ الاثنين.

وتوجت شفيونتيك بلقب بطولة فرنسا المفتوحة «رولان جاروس» للمرة الثالثة خلال أربعة أعوام، قبل ثلاثة أسابيع، وتتطلع إلى التتويج بلقب «جراند سلام» على الملاعب العشبية عبر بطولة ويمبلدون، وذلك بعد أن توجت العام الماضي بلقب بطولة أميركا المفتوحة على الملاعب الصلبة.

وكانت شفيونتيك قد أثارت قلق مشجعيها إثر انسحابها قبل مباراة الدور قبل النهائي ببطولة باد هومبورج أمس الجمعة، بسبب معاناتها من الحمى وتسمم غذائي محتمل، لكنها وصلت اليوم إلى ملاعب ويمبلدون وتشعر أنها في حالة جيدة.

وقالت شفيونتيك: «قضيت حقاً ليلة سيئة مساء الخميس»، وأضافت أنها أجرت بعض الفحوص في الصباح التالي ولم تكن في حالة جيدة، حيث لم تتمكن من النوم. وأوضحت: «كنت أعاني من مغص معوي، ولكنني لم أكن أعرف ما إذا كانت هناك مشكلة أم لا. في وقت لاحق من اليوم، شعرت بحال أفضل، لذلك أثق في أنني سأكون على ما يرام».

وأضافت في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: «أشعر حقاً بأنني قمت باستغلال بطولة باد هومبورج في الاستعداد والتعود على الملاعب العشبية. أشعر في كل عام بأن إيقاعي يزداد سرعة. لذلك أشعر الآن بأنني مستعدة ومتحمسة للبطولة».

وكانت شفيونتيك قد خاضت بطولة ويمبلدون في العام الماضي بعد سلسلة انتصارات طويلة، لكن انتصاراتها المتتالية توقفت عند 37 انتصاراً بالهزيمة أمام أليز كورنيه في الدور الثالث بويمبلدون.

وتستهل شفيونتيك مشوارها في بطولة ويمبلدون بلقاء الصينية لين تشو ضمن منافسات الدور الأول يوم الاثنين.

وكانت شفيونتيك قد توجت بلقب ويمبلدون لفئة الناشئات، ولا ترى أن هناك ما يمنع أن تفرض تفوقها أيضاً على مستوى فئة السيدات.

وقالت شفيونتيك: «في بعض الأعوام، أشعر بحال جيد حقاً على الملاعب العشبية، مثلما كان الحال عندما كنت ناشئة، وبعدها خضت بعض البطولات التي كنت أتمنى أن أظهر بمستويات أفضل فيها».

وتابعت: «بالطبع دائماً ما شكل التأقلم مع الملاعب العشبية مهمة صعبة، لأنه عندما تؤدي بشكل جيد في رولان جاروس، تكون أمامك فترة أفضل للاستعداد قبل ويمبلدون».