كأس رئيس الدولة للخيول العربية تصل إلى بولندا

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم، المحطة الخامسة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الثلاثين، وذلك في مضمار سلوزويك في العاصمة البولندية وارسو، لتواصل الكأس الغالية محطاتها الأوروبية، دعماً لمكانتها الرائدة في دول العالم.

وتحظى سلسلة سباقات الكأس الغالية باهتمام ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، لإعلاء نهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، في تشجيع اقتناء ورعاية الخيل العربي الأصيل ورفعة شأنه بكافة دول العالم وتنمية حضوره في أهم المهرجانات والسباقات العالمية والحفاظ على مسيرته الأصيلة.

وتشهد المحطة البولندية قمة خليجية في خامس الجولات، في ظل مشاركة 9 خيول تمثل أفضل وأقوى مرابط الخيل في بولندا وأوروبا للملاك والمربين من الإمارات والسعودية والكويت، بشعار وطموح حصد لقب السباق العريق الذي يقام لمسافة 2000 متر ضمن فئة «ليستد»، والمخصص للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق.

وتتنافس خيول الإمارات على لقب الكأس الغالية عبر 4 خيول هي: «مناسب» المنحدر من نسل (داحس × سلامة بنت مهاب) للمالك شادويل ستيت وإشراف المدرب تي فورسي وقيادة الفارس جاناتشك، بجانب «سلسبيل تو» المنحدر من نسل (نو ريسك الموري × جيفارا بنت عامر) للمالك عدنان النعيمي وتحت إشراف المدرب كاكبرزيك وقيادة الفارس كاليسبيك أولو، إضافة إلى «بهوان» المنحدر من نسل (جلنار الخالدية × ميور مارد الصحراء) للمالك منصور الشامسي وإشراف المدرب فرايس وقيادة الفارس جريزيبوسكي، بجانب «دسمه» من نسل (جعفر × جاد دي بيون بنت دورمان) للمالك إسطبلات ليوا وإشراف المدرب كاكبرزيك وقيادة الفارس دوجدوربيك أولو. كما تضم القائمة مشاركة سعودية من «عاصم الخالدية» المنحدر من نسل (نشوان الخالدية × أسماء الخالدية بنت عامر) للمالك إسطبلات الخالدية وإشراف المدرب بوركوفسكي وقيادة الفارس سنجار أبايف، كما يشهد السباق مشاركة للمرابط الكويتية عبر «السويداء» من نسل (المأمون مونلو × السويداء بنت نظام) للمالك إسطبلات الهيفي وإشراف المدرب فرايسل وقيادة الفارس ترولير، بجانب «جون دي فياليتس» المنحدر من نسل (المرتجز × ديسي دي فاليتس بنت مجاني) للمالك سعود العصيمي العتيبي وتحت إشراف المدرب ميشيل بوركوفسكي وقيادة الفارس تورجايف. كما تتواجد الخيول البولندية في سباق الكأس الغالية، ويمثلها «أوشن الموري» (المرتجز × توبي دي غزال بنت التيجاني) للمالك إسطبلات واو وإشراف المدرب كاكبرزيك وقيادة الفارس سرنيك، بجانب «ستورم» (تي إتش ريتشي× شاريما بنت دورمان) للمالك كولك فان ميرفيلد وإشراف المدرب فرايسل وقيادة الفارس فاسيوتوف.

من جهته، أكد فيصل الرحماني، المشرف العام لسباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية على أهمية المنجزات الكبيرة التي تواصل تحقيقها الكأس الغالية في المضامير الأوروبية، معرباً عن سروره بالوصول لمحطة بولندا وسط أصداء واسعة ونجاحات كبيرة، مبيناً أن محطة بولندا تعد من المحطات الكبيرة في أجندة سباقاتنا العالمية، لما لها من قيمة كبيرة لدى ملاك ومربي الخيل العربي وتحظى بجماهيرية كبيرة واهتمام إعلامي وترويجي لرسالة الإمارات السامية، عبر هذه السلسلة الغالية التي تعزز أواصر التواصل وتعرف العالم أجمع بتراثنا الأصيل ونهج قيادتنا الرشيدة، وحرصها الكبير لإعلاء شأن الخيل العربي الأصيل. وقال: «نفخر بمواصلة أهداف ورسالة الكأس الغالية في رحلتها بالمضامير الأوروبية، ومن هنا جاءت لتؤكد مكانتها وقيمتها المرموقة في بولندا التي تعد من المحطات المهمة وذات الحضور البارز في الإنتاج والحفاظ على مسيرة الخيل العربي، بما يتماشى مع خططنا الطموحة لدعم مسيرة ملاك ومربي الخيل العربي في العالم أجمع، مشيداً بالمشاركة المميزة في سباق بولندا والذي تجتمع فيه نخبة المرابط العالمية والملاك والمربين من الإمارات والسعودية والكويت وبولندا وانعكاسها الإيجابي على قوة السباق، الأمر الذي يؤكد أن سباقات الكأس الغالية تمثل دافعاً مهماً لنخبة الملاك لتسجيل حضورهم ومشاركتهم في هذا الحدث الاستثنائي».