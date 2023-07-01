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الرياضي

14 خيلاً في منافسات «الوثبة ستاليونز» الفرنسية

خيول ياس تسعى لمواصلة الانتصارات (الاتحاد)
2 يوليو 2023 00:50

بومبادور (الاتحاد)

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يستضيف مضمار ضاحية بومبادور الفرنسي اليوم، سباقين لكأس الوثبة ستاليونز، بمشاركة 14 خيلاً من الخيول العربية الأصيلة، تتنافس على إجمالي جوائز مالية تبلغ 24 ألف يورو، برعاية النسخة الخامسة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وتماشياً مع استراتيجية المهرجان، بهدف دعم صغار الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي من خلال تنظيم سباقات مناسبة لهم في جميع دول العالم.
ويقام السباق الأول لمسافة 1200 متر على لقب كأس الوثبة ستاليونز - جائزة دو بورنازل، البالغة جائزته 12 ألف يورو، والمخصص للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فقط. ويشارك في السباق (8) أمهار ومهرات، أبرزها «نايف»، بإشراف دي جوليمين، وقيادة لوكاس أرماند، و«رشدان»، بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة هوجو موسين، وتعود ملكيتهما إلى ياس لإدارة سباقات الخيل.
ويجتذب السباق الثاني لمسافة 1600 متر (6) خيول عربية أصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، تتنافس على لقب كأس الوثبة ستاليونز جائزة بيير بيشدو، البالغة جائزته 12 ألف يورو، ويتصدر ترشيحات الفوز «بلال دو مونلو» لعذبة للسباقات، بإشراف المدربة اليزابيث جان بيرنارد، وقيادة جاري سانشيز.
ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وجائزة الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية. والجدير بالذكر أن أولى سباقات المهرجان انطلقت في 11 يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة في هذا الموسم 2023، وسيشهد تنظيم أكثر من 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة.

الوثبة ستاليونز
فرنسا
الخيول العربية الأصيلة
منصور بن زايد
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