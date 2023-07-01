48:03 دقيقة تضع أحمد سالم في صدارة زمن اللعب الفعلي

سلطان آل علي (دبي)

يتأثر وقت اللعب الفعلي بالكثير من العوامل في مباريات كرة القدم، ولعل أحد أهم الأسباب هو التحكيم، وأداء حكام الساحة في ضبط اللعب وعدم السماح بالتوقفات دون داعٍ، وبالنظر إلى حكام دوري أدنوك للمحترفين من جانب وقت اللعب الفعلي بتفاصيل عميقة، يظهر أن عدد الحكام في الموسم قد بلغ 26 حكماً للساحة خلال 182 مباراة، وكان منهم 6 حكام أجانب، و20 حكماً إماراتياً، ويتصدر الحكم عادل النقبي الظهور الأكبر في عدد المباريات بـ17 مباراة أدارها في المسابقة، ويأتي بعده محمد عبدالله وحمد علي يوسف بـ15 مباراة، و14 مباراة على التوالي، في حين أدار سلطان عبدالرزاق وسلطان الحمادي 13 مباراة في المركز الرابع. ويتساوى كل من أحمد سالم وعمر آل علي ومحمد الهرمودي بإدارة 12 مباراة في الدوري، وفي المركز التاسع يأتي الحكم أحمد عيسى بـ11 مباراة.

بلغ معدل وقت اللعب الفعلي 47:51 دقيقة في الدوري، وإذا نظرنا إلى معدل وقت اللعب الفعلي للحكام الذين أداروا أكثر من 10 مباريات، فسيأتي الحكم أحمد سالم في المقدمة بـ48:03 دقيقة من اللعب الفعلي، ثم عادل النقبي ثانياً بـ47:56 دقيقة، وعمر آل علي ثالثاً بـ47:51 دقيقة، في حين أنّ البقية يتراوحون في المدى نفسه بين 47:30 و47:50 دقيقة.

أما توقف اللعب، فيتصدره عادل النقبي بمعدل 53:59 دقيقة خلال كل مباراة.

وفي ما يتعلق بمدة المباريات، فإن أحمد سالم هو الأطول بالمعدّل، حيث بلغ 101:08 دقيقة، كما أنه الأكثر احتساباً للوقت بدلاً من الضائع بـ11:08 دقيقة كل مباراة، وتبقى مباراة الوصل والعين في الجولة 25 هي الأطول بـ112 دقيقة، وبوقت بدل ضائع بلغ 22 دقيقة.

ويعد سلطان الحمادي أكثر الحكام الذين أداروا مباريات تجاوز وقت اللعب الفعلي فيها حاجز الـ50 دقيقة، وذلك بـ7 مباريات من أصل 13 أدارها في الموسم، ويأتي بعده سلطان عبدالرزاق وعمر آل علي ومحمد الهرمودي بـ5 مباريات لكل حكم.

وبالحديث عن أكثر المباريات في وقت اللعب الفعلي، فإن أعلى مباراتين في الموسم كانتا تحت قيادة حكم واحد هو سلطان الحمادي، عندما أدار مباراة النصر والجزيرة التي حققت الرقم الأعلى بـ60:21 دقيقة لعب فعلي، فيما كانت مباراة الجزيرة ودبا الفجيرة في المركز الثاني بـ59:21 دقيقة.

في المقابل، فإنّ أقل مباراة في الموسم كانت تحت قيادة محمد عبدالله وهي مواجهة الشارقة والوصل في الدور الأول بـ35:44 دقيقة، والثانية بقيادة عادل النقبي بين الوصل واتحاد كلباء في الجولة السابعة بزمن فعلي 36:11 دقيقة فقط.

6 تساوي 47:45 بـ«الحسبة الأجنبية»

أدار الحكام الأجانب 6 مباريات في الدوري هذا الموسم، 4 منهم من أوروبا و2 من أميركا الجنوبية، وبلغ معدل وقت اللعب الفعلي في هذه المباريات 47:45 دقيقة فقط! ولا توجد أي مباراة تجاوزت حاجز 50 دقيقة.

وفي الواقع، فإنّ المباريات التي أدارها الحكام الأجانب تسببت في خفض معدل وقت اللعب الفعلي الإجمالي في الدوري، حيث كانت أعلى مباراة بين العين والوحدة في الدور الأول بـ48:51 دقيقة، في حين أن مباراة الشارقة والعين في الجولة العاشرة هي الأقل بـ38:03 دقيقة، وهي خامس أقل مباراة في الموسم بالمجمل.

حكام أعلى 5 مباريات بوقت اللعب الفعلي:

سلطان الحمادي = 60:21 د: النصر والجزيرة: ج 9

سلطان الحمادي = 59:21 د: الجزيرة ودبا الفجيرة: ج 1

نواف الزيودي = 58:09 د: الظفرة والوحدة: ج 20

محمد الهرمودي = 57:07 د: دبا الفجيرة والوصل: ج 16

يوسف الجسمي = 56:54 د: دبا الفجيرة والجزيرة: ج 14

حكام أقل 5 مباريات في الموسم:

محمد عبدالله = 35:44 د: الشارقة والوصل: ج 6

عادل النقبي = 36:11 د: الوصل واتحاد كلباء: ج 7

نواف الزيودي = 37:24 د: اتحاد كلباء وبني ياس: ج 9

سهيل عبدالله = 37:38 د: شباب الأهلي وعجمان: ج 26

سرديان يوفانوفيتش = 38:03 د: الشارقة والعين: ج 10

مباريات الحكام الأجانب:

ج 6/ البرتغالي أرتور سواريز: العين 2-3 الوحدة = 48:51 د

ج 19/ الروماني ستيفان كوفاكس: الوحدة 0-3 العين = 48:40 د

ج 16/ الأرجنتيني فاكوندو تيلو: الوحدة 1-1 شباب الأهلي = 48:22 د

ج 8/ المجري تاماش بوجنار: الشارقة 0-1 الوحدة = 47:19 د

ج 21/ الأرجنتيني فيرناندو رباليني: الوحدة 0-0 الشارقة = 43:35 د

ج 10/ الصربي سرديان يوفانوفيتش: الشارقة 2-2 العين = 38:03 د