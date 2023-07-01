«الملك» بين ذكريات «إيجور» وطموحات «فراس»!

علي معالي (دبي)

عندما تعاقد الشارقة قبل انطلاق موسم 2018-2019 مع البرازيلي إيجور كورنادو، قادماً من الدوري الإيطالي، توقع منه الكثيرون أن يعيد التوازن والقوة إلى فريق الشارقة، وهو ما حدث بالفعل، حيث استطاع «الملك» أن يستعيد لقب الدوري بعد غياب 23 عاماً، وتألق الموهوب الملقب بـ«الساحر» وخطف القلوب والعقول، وحرص الكثيرون ممن لا يشجعون الشارقة على متابعته للاستمتاع بالكرة التي يقدمها، والتي تجمع بين كل فنون الكرة الجميلة.

رحل كورنادو بعد نهاية موسم 2020- 2021 إلى الملاعب السعودية، منضماً إلى صفوف فريق الاتحاد، وحقق معه في موسمه الثاني لقب بطولة الدوري الغائب عن «الاتحاد» منذ 14 عاماً تقريباً، ومنذ أن ترك «الساحر» مكانه في وسط «الملك»، لم يأت لاعب آخر يقدم السحر والمتعة الكروية التي قدمها، على الرغم من تعاقد الشارقة مع لاعبين بقيمة كبيرة مثل البرازيلي والمحترف في إيفرتون الإنجليزي بيرنارد دوارتي، ومن بعده البوسني ميراليم بيانيتش في الموسم الأخير، ورغم خبرات الأخير الكبيرة في ملاعب وأندية عالمية، فإنه لم ينجح في سد خانة «كورنادو».

ومع تعاقد الشارقة مؤخراً مع التونسي فراس بالعربي، بدأت الطموحات والآمال بين الجماهير الشرقاوية تعود من جديد، بإمكانية استعادة «الملك» لزمن «الساحر البرازيلي»، نظراً للإمكانات الكبيرة والموهبة لدى فراس، والتي ظهرت بصورة جلية في موسمه الأخير مع عجمان بدوري أدنوك للمحترفين. ولكن، هل يستطيع فراس بالعربي أن يُعيد البريق الملكي من جديد في دوري أدنوك للمحترفين؟ هذا ما أجاب عنه خالد بيومي، المحلل في قناة أبوظبي الرياضية، في تصريحات لـ«الاتحاد»، من خلال مقارنة بين اللاعبين الكبيرين إيجور وفراس، حيث قام خالد بيومي بسرد مميزات كل لاعب والفارق بين كورنادو وفراس، قائلاً: «في ما يخص البرازيلي إيجور كورنادو فهو يمتلك الخبرة واللعب في أندية كبيرة وحقق معهم البطولات، قبل الانتقال للشارقة، كما أنه ممتاز في الضربات الثابتة، وهو مهاري جداً، ولكنه يلعب لنفسه أكثر من الجماعية». وتابع: «إيجور لاعب مزاجي وغير ثابت المستوى، ولكنه مهم جداً عندما يكون في مستواه المعهود، ولاعب قوي وغني مهارياً وفنياً ولكنه بطيء نسبياً، واستطاع هذا اللاعب أن يترك بصمة مميزة في ملاعبنا، قبل الانتقال للسعودية وصنع هناك أيضاً مجداً جديداً له بالتتويج بلقب الدوري».

وفي ما يخص فراس بالعربي قال خالد بيومي: «بالعربي لا يمتلك خبرة الأندية الكبيرة والضغوط، باستثناء النجم الساحلي التونسي الذي لعب له فترة جيدة في مشواره، وهو لاعب يتقدم بثبات إلى اكتساب الخبرات تدريجياً، كما أنه يتقن الضربات الثابتة، لكن ليس بنفس امتياز إيجور، إضافة إلى أنه مهاري ويلعب أكثر للفريق وخدمة الجماعية، ويجيد اللعب في كل مراكز الهجوم، وهي ميزة مهمة للغاية في قدراته العالية». وأضاف: «فراس بالعربي ثابت المستوى ويتطور بشكل مميز ومؤثر، ولاعب سريع، وهو ما يجعل الاستفادة مهمة في الشق الهجومي، ولكنه لا يمتلك مهارة كورونادو، ومن المتوقع أن يكون فراس إضافة جيدة للملك الشرقاوي».