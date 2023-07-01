سباق مونديال «الفورمولا-١» ينطلق في فرنسا اليوم

ماكون (الاتحاد)

تخوض زوارق الإمارات اليوم، تحدي السباق الرئيسي للجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا-1 في مدينة ماكون الفرنسية، وبحضور قوي وكبير للفرق الإماراتية، ممثلة في حامل لقب البطولة فريق أبوظبي وفريق الفيكتوري وفريق الشارقة.

وتحمل زوارق أبوظبي، بقيادة ثاني القمزي وشون تورنتي، الآمال الكبيرة، من خلال السباق الرئيسي للجولة في أن تعود مرة أخرى لصلب المنافسة على لقب الموسم، والدفاع عنه في واحدة من أصعب جولات الموسم الحالي. وينطلق السباق الرئيسي اليوم في تمام الخامسة والنصف مساء بتوقيت الإمارات، حيث ستكون الفرصة متاحة لمتابعة السباق على قناة ياس، ويقام السباق على مسار يبلغ طوله 1500 متر على امتداد نهر المدينة، ويشارك في الجولة الحالية عشرين زورقاً من النخبة من متسابقي زوارق الفورمولا-1 من مختلف أنحاء العالم. ويعود في هذه الجولة وبقوة ثاني القمزي النجم الإماراتي المخضرم، بعد أن غاب الجولة الماضية والثانية في الصين عن الحضور، ولتكون هذه الجولة بداية تعويض قوي لبطل الإمارات للنقاط من أجل العودة مجدداً للمنافسة على لقب البطولة في مستوى الفردي وأيضاً المساهمة في تحقيق لقبي الفرق والسرعة، وهي الألقاب التي احتكرها الفريق كافة في موسم 2022 المنصرم.

وكان موسم 2023 للبطولة قد بدأ مع الجولة الأولى في إندونيسيا في شهر فبراير الماضي والتي شهدت تقلبات جوية غير معهودة حل من خلالها شون تورنتي في المركز التاسع بعد شطب نتيجة المركز الأول بسبب انطلاقة غير صحيحة، واستمرت مع الجولة الثانية في الصين في شهر مايو الماضي، والتي لم يشارك من خلالها ثاني القمزي بحضور الاحتياطي راشد القمزي، وحل من خلالها تورنتي في المركز الثاني، وعلى مستوى الترتيب العام للبطولة فإن شون حالياً في المركز الرابع برصيد 17 نقطة ويأتي القمزي في المركز التاسع برصيد 7 نقاط، ويتصدر الترتيب العام حالياً السويدي جوناس آندرسون برصيد 23 نقطة ويحل إريك ستارك من فريق الفيكتوري ثانياً برصيد 21 وثالثاً البولندي باتريك مارزاليك برصيد 20 نقطة.

وكشف ناصر الظاهري، إداري فريق أبوظبي، عن صعوبة المهمة اليوم والتحدي الكبير الذي ينتظر زوارق أبوظبي، خاصة مع صغر مسار المنافسة والذي سيعدم فرص التقدم للأمام والتجاوز عبر مراحل السباق، وقال: يحمل سباق اليوم صعوبة كبيرة أمام كل المشاركين، حيث إن فرصة التجاوز عبر مراحل المسار ستكون صعبة جداً في ظل صغر المسار، وأيضاً المسافة بين البوابات الهوائية المختلفة.

وأكد ناصر الظاهري أن فترة التدريب والتمرين لزوارق الفريق والتي سبقت هذه الجولة في إيطاليا ستلعب دوراً كبيراً في أن يقدم المتسابقون المستوى الفني الأفضل بين المشاركين كافة، ومحاولة الوصول للفوز والمراكز الأولى، وقال: لمسنا من أبطالنا تقدماً ومستوى جيداً في التمارين، وسيكون مردود ذلك إيجابياً من خلال تفاصيل السباق الرئيسي للجولة اليوم، من المهم جداً حصد النقاط من أجل البقاء في صلب المنافسة ومواصلة المنافسة على لقب الموسم والدفاع عنه لفريق أبوظبي.