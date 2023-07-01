جاسم آل علي ضمن طاقم تحكيم نهائي «آسيوية 17 عاماً»

دبي (الاتحاد)

كلّفت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حكمنا الدولي المساعد، جاسم آل علي، للمشاركة ضمن طاقم تحكيم المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2023، التي ستقام يوم غدٍ الأحد على استاد باثوم ثاني الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك، وتجمع منتخبي اليابان وكوريا الجنوبية.

ويضم الطاقم بيشسري مونجلشاي من تايلاند (حكم الساحة) ومواطنه كيجساهت باتربونج (المساعد الأول)، وجاسم آل علي من الإمارات (المساعد الثاني)، وأحمد فيصل من الأردن (الحكم الرابع)، ومواطنه أيمن فيصل (الحكم الإضافي).

ويأتي اختيار حكمنا الدولي المساعد بعد تميزه في المباريات التي شارك في إدارتها في البطولة، أبرزها مباراة كوريا الجنوبية وأوزبكستان ضمن الدور نصف النهائي.